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Влада Фінляндії припинить
експеримент з виплати...

Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59

Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Guardian.

Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59

В експеримента мають бути результати. Які вони?
w1961
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:25

  w1961 написав:В експеримента мають бути результати. Які вони?



Коль подматывают. то понятно какие.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

Есть в Германии социальщики, которые благодаря соцпособию не хотят искать работу.
link654
 
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