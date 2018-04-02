Про це пише The Guardian.
Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 11:59
Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Фінляндії припинить експеримент з виплати безумовного доходу.
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:25
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39
Есть в Германии социальщики, которые благодаря соцпособию не хотят искать работу.
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