Для багатьох автомобілістів вирішальним фактором при виборі автомобіля є показники економічності.
Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Названо найбільш економічні автомобілі
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Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Если в деньгах на километр считать, то в лидерах будут электромобили. Кроме, конечно, тех стран, где электроэнергия стоит, как в Японии (где-то читал, что 22 цента) или дороже (мелкие островные государства вроде Мальдив)
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