Для багатьох автомобілістів вирішальним фактором при виборі автомобіля є показники економічності.
Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Названо найбільш економічні автомобілі
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Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Если в деньгах на километр считать, то в лидерах будут электромобили. Кроме, конечно, тех стран, где электроэнергия стоит, как в Японии (где-то читал, что 22 цента) или дороже (мелкие островные государства вроде Мальдив)
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:20
Citroen cactus но только с двигателем дизельным . Расход по городу 4.7 л. По трассе ,зависит от того как быстро хочешь ехать. До100 км меньше 4л
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:39
Nissan Leaf при украинском соотношении цены бензина и электричества недосягаем для топливных авто. 14-16 кВт*ч уходит при равномерном движении на 100 км, по ночному тарифу это стоит чуть больше десятки. За такие деньги бензин или автогаз можно разве что понюхать
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