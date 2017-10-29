Для багатьох автомобілістів вирішальним фактором при виборі автомобіля є показники економічності.
Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Названо найбільш економічні автомобілі
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Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54
Если в деньгах на километр считать, то в лидерах будут электромобили. Кроме, конечно, тех стран, где электроэнергия стоит, как в Японии (где-то читал, что 22 цента) или дороже (мелкие островные государства вроде Мальдив)
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:20
Citroen cactus но только с двигателем дизельным . Расход по городу 4.7 л. По трассе ,зависит от того как быстро хочешь ехать. До100 км меньше 4л
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:39
Nissan Leaf при украинском соотношении цены бензина и электричества недосягаем для топливных авто. 14-16 кВт*ч уходит при равномерном движении на 100 км, по ночному тарифу это стоит чуть больше десятки. За такие деньги бензин или автогаз можно разве что понюхать
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:56
А что мне говорили, что заправить на Окко Лиф быстрой зарядкой до 80%% стоит под 300грн?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:19
Компания ДТЭК в конце 2017 года купила 5 электрических Hyundai Ioniq у офиц.дилера, которые используются как разъездные.
Игорь Ковалев, руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК:
"Полный заряд до 200-210 км нам обходится в 50-70 грн. В то время, как эквивалент бензина на это расстояние составляет около 600 грн. По нашим расчетам, сделанным еще до покупки электрокаров, их разница в цене с бензиновыми авто аналогичного класса будет компенсирована за 2,5-3 года эксплуатации.
Где заряжаются купленные электромобили?
— Мы оборудовали свои паркинги несколькими «медленными» зарядками. Все авто заряжаются на улице, преимущественно в ночное время...
- наша стратегия направлена на полное замещение автомобилей с ДВС в автопарке электромобилями."
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:27
В Германии электричество стоит примерно 30 евроцентов кВт, а бензин от 1,40 €. Вот и считай что лучше?
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:58
link654
Значит, в Германии разница между электромобилями и автомобилями с ДВС невелика. Хотя мне почему-то кажется, что на зарадных станциях, владельцы которых энергию покупают оптом, электричество может быть дешевле. В теории - у них же рынок не такой, как у нас
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