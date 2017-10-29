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Названо найбільш
економічні автомобілі

Названо найбільш економічні автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54

Названо найбільш економічні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Для багатьох автомобілістів вирішальним фактором при виборі автомобіля є показники економічності.

Дивися повний текст Названо найбільш економічні автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:54

Если в деньгах на километр считать, то в лидерах будут электромобили. Кроме, конечно, тех стран, где электроэнергия стоит, как в Японии (где-то читал, что 22 цента) или дороже (мелкие островные государства вроде Мальдив)
max_us_ua
 
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Citroen cactus но только с двигателем дизельным . Расход по городу 4.7 л. По трассе ,зависит от того как быстро хочешь ехать. До100 км меньше 4л
handes_ilam
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Nissan Leaf при украинском соотношении цены бензина и электричества недосягаем для топливных авто. 14-16 кВт*ч уходит при равномерном движении на 100 км, по ночному тарифу это стоит чуть больше десятки. За такие деньги бензин или автогаз можно разве что понюхать
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:56

А что мне говорили, что заправить на Окко Лиф быстрой зарядкой до 80%% стоит под 300грн?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:19

Компания ДТЭК в конце 2017 года купила 5 электрических Hyundai Ioniq у офиц.дилера, которые используются как разъездные.

Зображення

Игорь Ковалев, руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК:
"Полный заряд до 200-210 км нам обходится в 50-70 грн. В то время, как эквивалент бензина на это расстояние составляет около 600 грн. По нашим расчетам, сделанным еще до покупки электрокаров, их разница в цене с бензиновыми авто аналогичного класса будет компенсирована за 2,5-3 года эксплуатации.

Где заряжаются купленные электромобили?

— Мы оборудовали свои паркинги несколькими «медленными» зарядками. Все авто заряжаются на улице, преимущественно в ночное время...
- наша стратегия направлена на полное замещение автомобилей с ДВС в автопарке электромобилями."

https://hevcars.com.ua/reviews/igor-kov ... struktury/
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:27

  max_us_ua написав:Если в деньгах на километр считать, то в лидерах будут электромобили. Кроме, конечно, тех стран, где электроэнергия стоит, как в Японии (где-то читал, что 22 цента) или дороже (мелкие островные государства вроде Мальдив)

В Германии электричество стоит примерно 30 евроцентов кВт, а бензин от 1,40 €. Вот и считай что лучше?
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:58

link654

Значит, в Германии разница между электромобилями и автомобилями с ДВС невелика. Хотя мне почему-то кажется, что на зарадных станциях, владельцы которых энергию покупают оптом, электричество может быть дешевле. В теории - у них же рынок не такой, как у нас
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:48

  antonivs3 написав:А что мне говорили, что заправить на Окко Лиф быстрой зарядкой до 80%% стоит под 300грн?


Ну, ОККО как раз ставит бесплатные электрозарядки.
Ваши цифры - это примерная цена быстрых зарядок на станциях автоентерпрайза, если вы заправляетесь на "общих" основаниях - вы покупали лиф не у них, вы не поставили себе их чип и т.д.

Но забудьте общественные зарядки. На лифе нет резона ездить за пределами города и пригорода, так как даже самые быстрые зарядки - это минут 40 времени, а в основном стоят обычные, это несколько часов. По городу подавляющее большинство электромобилей заряжается ночью дома.
Для межгорода лиф - это только совсем недалеко, или если так складываются обстоятельства, что нужно его именно доставить в другой город. В остальном это езда по городу и пригороду по принципу "дня сурка" - вы проснулись утром, у вас 100%. Отъездили, вечером выходя из машины вставили пистолет, утром проснулись, у вас 100%. Лиф при этом заряжается у вас ночью по ночному тарифу 0.84 коп/квт*ч. Киловатт-часа хватит на 5-7 километров по городу, в зависимости от стиля езды и погодных условий.
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