Названо найбільш економічні автомобілі

Додано: Пон 30 кві, 2018 12:48

antonivs3 написав: А что мне говорили, что заправить на Окко Лиф быстрой зарядкой до 80%% стоит под 300грн? А что мне говорили, что заправить на Окко Лиф быстрой зарядкой до 80%% стоит под 300грн?

Ну, ОККО как раз ставит бесплатные электрозарядки.Ваши цифры - это примерная цена быстрых зарядок на станциях автоентерпрайза, если вы заправляетесь на "общих" основаниях - вы покупали лиф не у них, вы не поставили себе их чип и т.д.Но забудьте общественные зарядки. На лифе нет резона ездить за пределами города и пригорода, так как даже самые быстрые зарядки - это минут 40 времени, а в основном стоят обычные, это несколько часов. По городу подавляющее большинство электромобилей заряжается ночью дома.Для межгорода лиф - это только совсем недалеко, или если так складываются обстоятельства, что нужно его именно доставить в другой город. В остальном это езда по городу и пригороду по принципу "дня сурка" - вы проснулись утром, у вас 100%. Отъездили, вечером выходя из машины вставили пистолет, утром проснулись, у вас 100%. Лиф при этом заряжается у вас ночью по ночному тарифу 0.84 коп/квт*ч. Киловатт-часа хватит на 5-7 километров по городу, в зависимости от стиля езды и погодных условий.