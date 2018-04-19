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Євростат назвав країни ЄС
з найбільшим держборгом

Євростат назвав країни ЄС з найбільшим держборгом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:11

Євростат назвав країни ЄС з найбільшим держборгом

Пропонуємо до обговорення:
Середній державний борг серед країн Європейського союзу в кінці 2017 року склав 81,6% ВВП

Дивися повний текст Євростат назвав країни ЄС з найбільшим держборгом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:12

Где больше всех сиеста там и долг соответственно.
Ratatui
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