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Українці найбільше серед іноземців
купують нерухомість у...

Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51

Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Project Inwestor.

Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51

выезжають платёжеспобные, а остаються неимущие...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:30

ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:01

  Surfer написав:ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !

Для тех, кто не просто на пол-года на клубнику приехал, покупка недвижимости является разумным шагом. Ибо ставки по кредитам вполне гуманные и ипотека на 15 лет будет +/- на уровне аренды.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:11

дефицит квартир в киеве решили-10 предложений на одного покупателя!так сделают и в польше-накупят смарт квартир которые будут пустовать пока заробитчане двинут дальше на запад
дынин
 
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