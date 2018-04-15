Про це пише Project Inwestor.
Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51
Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:01
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:11
дефицит квартир в киеве решили-10 предложений на одного покупателя!так сделают и в польше-накупят смарт квартир которые будут пустовать пока заробитчане двинут дальше на запад
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:55
Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у
Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости.
В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза.
Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.
Додано: Пон 30 кві, 2018 05:03
У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости.
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