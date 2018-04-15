Про це пише Project Inwestor.
Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51
Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:01
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:55
Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у
Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости.
В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза.
Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.
Додано: Пон 30 кві, 2018 05:03
У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости.
Додано: Пон 30 кві, 2018 07:41
Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у
Вы думаете в Польше кредиты так просто раздают всем желающим? Для получения кредита нужен вид на жительство и еще ряд условий. Для заробитчан, которые находятся на визе (а это больше 90% от всех) кредиты не доступны.
Додано: Пон 30 кві, 2018 07:55
Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у
Все заявления как одно необоснованные.
1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать.
2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит.
3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то:
- или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего
- или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь.
4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН
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