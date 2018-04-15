RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці найбільше серед іноземців
купують нерухомість у...

Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51

Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Project Inwestor.

Дивися повний текст Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:51

выезжають платёжеспобные, а остаються неимущие...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 15.07.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:30

ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !
Surfer
 
Повідомлень: 965
З нами з: 14.11.13
Подякував: 58 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:01

  Surfer написав:ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !

Для тех, кто не просто на пол-года на клубнику приехал, покупка недвижимости является разумным шагом. Ибо ставки по кредитам вполне гуманные и ипотека на 15 лет будет +/- на уровне аренды.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 74
З нами з: 26.02.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:55

Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у

  дынин написав:дефицит квартир в киеве решили-10 предложений на одного покупателя!так сделают и в польше-накупят смарт квартир которые будут пустовать пока заробитчане двинут дальше на запад


Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости.
В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза.
Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.
valme
 
Повідомлень: 19
З нами з: 03.10.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 05:03

  valme написав: Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости. В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза. Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.

У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости.
Forum
 
Повідомлень: 269
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:41

Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у

  Forum написав:У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой.


Вы думаете в Польше кредиты так просто раздают всем желающим? Для получения кредита нужен вид на жительство и еще ряд условий. Для заробитчан, которые находятся на визе (а это больше 90% от всех) кредиты не доступны.
valme
 
Повідомлень: 19
З нами з: 03.10.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:55

Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у

Forum написав:
  valme написав: Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости. В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза. Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.

У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости.

Все заявления как одно необоснованные.
1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать.
2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит.
3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то:
- или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего
- или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь.
4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20427
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:52

А немчура с жабоедами наверняка деньги в коммерцию вкладывают.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5532
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:29

  valme написав:Вы думаете в Польше кредиты так просто раздают всем желающим? Для получения кредита нужен вид на жительство и еще ряд условий. Для заробитчан, которые находятся на визе (а это больше 90% от всех) кредиты не доступны.

Практически у каждого заробитчанина есть цель получить карту побыту и остаться тут насовсем. Гос. органы перегружены заявками и 90% из этих заявок от граждан Украины.
А имея в семье двух работающих на чуть больше минималки и собрав 10% первоначального взноса, уже можно идти за ипотекой.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 74
З нами з: 26.02.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, valme, Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
72 4838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 10:32
Дваждыдвашник
Чому українці потроїли попит на електромобілі 1, 2, 3
R2 » Нед 15 кві, 2018 22:36
20 1261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 23:44
buratinyo
Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ 1, 2, 3
R2 » Чет 26 кві, 2018 08:08
25 3414
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 09:00
Ed_
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.