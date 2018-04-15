Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...

Додано: Пон 30 кві, 2018 07:55

Forum написав: valme написав: Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости. В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза. Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин. Заробитчани не имеют никакого отношения к покупке недвижимости. В Варшаве недвижимость дороже, чем в Киеве почти в три раза. Если у тебя есть деньги на квартиру в Варшаве, то ты явно не заробитчанин.

У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости. У каждого заробитчанина есть квартира здесь. Поэтому продав её и взяв в Варшаве в кредит, может свалить абсолютно любой. Тем более, что у потомственных трудяг-заводчан как правило в наличии по несколько квартир, если заложить ещё не успели. Конечно сейчас реально столкнутся с проблемой быстрой продажи, так как у местных денег уже нет, а у тех у кого есть и квартиры имеются. Плюс именно выезжающие сейчас сбивают цены на рынке недвижимости.

Все заявления как одно необоснованные.1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать.2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит.3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то:- или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего- или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь.4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН