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Українці найбільше серед іноземців
купують нерухомість у...

Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:35

  Surfer написав:ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !

При чем тут бедные? Я раньше писал что сейчас по периферии многие продают свое имущество и переезжают в Польшу. Муж с женой проработав год в Польше приехали в Украину распродали все, детей оставить на бабушек и опять уехали. Детей потом заберут. Они почувствовали что здесь делать нечего. А если здесь распродали то деньги есть, плюс там за год что то заработали.
И по Мухосранскам, в Польше они тоже имеются и квартиры или дома там в соответствующей цене.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30

Re: Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у

  Gastarbaiter написав:Практически у каждого заробитчанина есть цель получить карту побыту и остаться тут насовсем. Гос. органы перегружены заявками и 90% из этих заявок от граждан Украины.
А имея в семье двух работающих на чуть больше минималки и собрав 10% первоначального взноса, уже можно идти за ипотекой.


Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
valme
 
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