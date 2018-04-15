|
|
|
Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:35
Surfer написав:
ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !
При чем тут бедные? Я раньше писал что сейчас по периферии многие продают свое имущество и переезжают в Польшу. Муж с женой проработав год в Польше приехали в Украину распродали все, детей оставить на бабушек и опять уехали. Детей потом заберут. Они почувствовали что здесь делать нечего. А если здесь распродали то деньги есть, плюс там за год что то заработали.
И по Мухосранскам, в Польше они тоже имеются и квартиры или дома там в соответствующей цене.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30
Gastarbaiter написав:
Практически у каждого заробитчанина есть цель получить карту побыту и остаться тут насовсем. Гос. органы перегружены заявками и 90% из этих заявок от граждан Украины.
А имея в семье двух работающих на чуть больше минималки и собрав 10% первоначального взноса, уже можно идти за ипотекой.
Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
-
valme
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|72
|4836
|
|
|20
|1261
|
|
|25
|3413
|
П'ят 27 кві, 2018 09:00
Ed_
реклама
|