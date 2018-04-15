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Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...
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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:35
Surfer написав:
ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !
При чем тут бедные? Я раньше писал что сейчас по периферии многие продают свое имущество и переезжают в Польшу. Муж с женой проработав год в Польше приехали в Украину распродали все, детей оставить на бабушек и опять уехали. Детей потом заберут. Они почувствовали что здесь делать нечего. А если здесь распродали то деньги есть, плюс там за год что то заработали.
И по Мухосранскам, в Польше они тоже имеются и квартиры или дома там в соответствующей цене.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30
Gastarbaiter написав:
Практически у каждого заробитчанина есть цель получить карту побыту и остаться тут насовсем. Гос. органы перегружены заявками и 90% из этих заявок от граждан Украины.
А имея в семье двух работающих на чуть больше минималки и собрав 10% первоначального взноса, уже можно идти за ипотекой.
Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:01
valme написав:
Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
Я привел упрощенный пример того, что даже условный "заробитчанин", необремененный особыми навыками, но который ухитрился получить карту, уже может попытаться взять кредит.
Но на самом деле, "классические заробитчане", наверное, редко покупают что-то. А вот всякие айтишники, бизнес-эмигранты и офисный планктон как раз и берут. Собственно, и в статье не о сотнях тысяч квартир речь идет.
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