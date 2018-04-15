Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...

Додано: Пон 30 кві, 2018 18:43

Faceless написав: Все заявления как одно необоснованные. 1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать. 2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит. 3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то: - или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего - или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь. 4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН Все заявления как одно необоснованные. 1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать. 2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит. 3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то: - или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего - или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь. 4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН

Ну вот опять теории... Я уже понял, что объяснять вам как живут люди за окном практически бесполезно, всё что дальше стен кабинета- это ВЫВСЕВРЕТЕ! Ладно попробую ещё раз по пунктам:1. А где они все жили всю жизнь до поездки в Польшу? Снимают квартиры с нынешними ценами единицы и как правило иностранцы. У нас работая на простенькой работе на аренду не заработать. Про специалистов мы не говорим, они давно уже себе всё купили и сейчас наоборот пытаются избавиться и уехать. Про заработать на жильё я вообще молчу. За сколько жизней? С учетом того, что после вычета всех расходов, в месяц удастся отложить 200-300 долларов максимум. Прям этажами уже новострои гастарбайтеры скупают с нашими больными на голову ценами бетона : )2. Основная цель у выехавших не заработать и вернуться сюда спускать деньги, а остаться навсегда и при первой возможности вывезти всю семью. Соответственно первая цель будет- получение Карты Побыта. По нормам, решение о предоставлении заявителю статуса ВНЖ/ПМЖ или отказ в его предоставлении, должно быть оформлено в течении 45 дней с момента принятия документов в работу. После получения решения (decyzija), еще от 7 до 14 дней уйдет на изготовление самой пластиковой карты. Далее человек получает право на получение ПМЖ в Польше, кредиты и всё такое прочее.3. Квартиры раньше выдавали даром любому рабочему после определенного стажа работы на данном конкретном предприятии. И соответственно селили всех в определенных районах, застроенных от этого предприятия. И в последствии люди общающиеся в определенном замкнутом социуме создавали семьи, при этом у каждого взрослого человека уже была своя недвижимость от завода или другого предприятия. Вот таким образом у семьи было уже две квартиры, а если дети шли по их стопам, то и у них тоже появлялось свое жильё со временем. А сейчас всё это по наследству досталось их внукам. И таких людей просто огромное множество, иногда целые микрорайоны, за очень редким исключением. И какие мотивации есть у владельцев этих квартир, если ежемесячно приходится отдавать по несколько тысяч гривен коммуналки за каждую? Можно не платить, но тогда могут по суду просто даром за долги отписать. В аренду сдать далеко не всем счастливчикам сейчас удается (я не про центр Киева). Слишком высокая ежемесячная себестоимость, и слишком убогое состояние у большинства из этих квартир. Так что продать за гроши и свалить- вполне нормальный вариант сейчас.4. Продают квартир массу, и самое страшное для рынка, что торгуются они охотно и продать хотят быстро. Сам лично сталкивался, и поверьте мне, когда человек по быстрому продает к примеру хрущ за десять тысяч баксов, то остальные со своими хотелками по тридцать/сорок тысяч за такие же квартиры, начинают конкретно задумываться о своей вменяемости. И это далеко не один человек, и даже не тысяча. Отток населения продолжается постоянно и количество продаваемых квартир ежедневно растет.