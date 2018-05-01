Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у...

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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:35
Surfer написав:
ха ха , "бедные" заробитчане. #ПольшаНаш !
При чем тут бедные? Я раньше писал что сейчас по периферии многие продают свое имущество и переезжают в Польшу. Муж с женой проработав год в Польше приехали в Украину распродали все, детей оставить на бабушек и опять уехали. Детей потом заберут. Они почувствовали что здесь делать нечего. А если здесь распродали то деньги есть, плюс там за год что то заработали.
И по Мухосранскам, в Польше они тоже имеются и квартиры или дома там в соответствующей цене.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:30
Gastarbaiter написав:
Практически у каждого заробитчанина есть цель получить карту побыту и остаться тут насовсем. Гос. органы перегружены заявками и 90% из этих заявок от граждан Украины.
А имея в семье двух работающих на чуть больше минималки и собрав 10% первоначального взноса, уже можно идти за ипотекой.
Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
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valme
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:01
valme написав:
Реальность немного другая. Из 2 млн. украинцев, работающих в Польше, карту побыта имеют всего 160 тыс. И далеко не все, кто имеет карту побыта, хотят остаться в Польше.
Я привел упрощенный пример того, что даже условный "заробитчанин", необремененный особыми навыками, но который ухитрился получить карту, уже может попытаться взять кредит.
Но на самом деле, "классические заробитчане", наверное, редко покупают что-то. А вот всякие айтишники, бизнес-эмигранты и офисный планктон как раз и берут. Собственно, и в статье не о сотнях тысяч квартир речь идет.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:43
Faceless написав:
Все заявления как одно необоснованные. 1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать. 2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит. 3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то: - или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего - или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь. 4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН
Ну вот опять теории... Я уже понял, что объяснять вам как живут люди за окном практически бесполезно, всё что дальше стен кабинета- это ВЫВСЕВРЕТЕ! Ладно попробую ещё раз по пунктам:
1. А где они все жили всю жизнь до поездки в Польшу? Снимают квартиры с нынешними ценами единицы и как правило иностранцы. У нас работая на простенькой работе на аренду не заработать. Про специалистов мы не говорим, они давно уже себе всё купили и сейчас наоборот пытаются избавиться и уехать. Про заработать на жильё я вообще молчу. За сколько жизней? С учетом того, что после вычета всех расходов, в месяц удастся отложить 200-300 долларов максимум. Прям этажами уже новострои гастарбайтеры скупают с нашими больными на голову ценами бетона : )
2. Основная цель у выехавших не заработать и вернуться сюда спускать деньги, а остаться навсегда и при первой возможности вывезти всю семью. Соответственно первая цель будет- получение Карты Побыта. По нормам, решение о предоставлении заявителю статуса ВНЖ/ПМЖ или отказ в его предоставлении, должно быть оформлено в течении 45 дней с момента принятия документов в работу. После получения решения (decyzija), еще от 7 до 14 дней уйдет на изготовление самой пластиковой карты. Далее человек получает право на получение ПМЖ в Польше, кредиты и всё такое прочее.
3. Квартиры раньше выдавали даром любому рабочему после определенного стажа работы на данном конкретном предприятии. И соответственно селили всех в определенных районах, застроенных от этого предприятия. И в последствии люди общающиеся в определенном замкнутом социуме создавали семьи, при этом у каждого взрослого человека уже была своя недвижимость от завода или другого предприятия. Вот таким образом у семьи было уже две квартиры, а если дети шли по их стопам, то и у них тоже появлялось свое жильё со временем. А сейчас всё это по наследству досталось их внукам. И таких людей просто огромное множество, иногда целые микрорайоны, за очень редким исключением. И какие мотивации есть у владельцев этих квартир, если ежемесячно приходится отдавать по несколько тысяч гривен коммуналки за каждую? Можно не платить, но тогда могут по суду просто даром за долги отписать. В аренду сдать далеко не всем счастливчикам сейчас удается (я не про центр Киева). Слишком высокая ежемесячная себестоимость, и слишком убогое состояние у большинства из этих квартир. Так что продать за гроши и свалить- вполне нормальный вариант сейчас.
4. Продают квартир массу, и самое страшное для рынка, что торгуются они охотно и продать хотят быстро. Сам лично сталкивался, и поверьте мне, когда человек по быстрому продает к примеру хрущ за десять тысяч баксов, то остальные со своими хотелками по тридцать/сорок тысяч за такие же квартиры, начинают конкретно задумываться о своей вменяемости. И это далеко не один человек, и даже не тысяча. Отток населения продолжается постоянно и количество продаваемых квартир ежедневно растет.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:12
Forum написав: Faceless написав:
Все заявления как одно необоснованные. 1) Далеко не у каждого заробитчанна тут есть свое жилье. Многие как раз и едут на это жилье заработать. 2) Никто не даст в Польше заробитчанину кредит. 3) Потомственные трудяги-заводчане с несколькими квартирами - это почти оксюморон. Если даже предположить, что нашли такой экземпляр, то: - или это в Мухосранске Зажопинского района, и те квартиры не стоят практически ничего - или если квартиры в крупном городе, то мотивации их владельцам все продать и валить в Польшу никакой, им есть где жить и есть за что жить, не особо напрягаясь. 4) Ничего выезжающие на рынке недвижимости не сбивают. Тех, кто готов эмигрировать сразу и с концами и продающими тут все - мизер в общей массе предложения на РН
Ну вот опять теории... Я уже понял, что объяснять вам как живут люди за окном практически бесполезно, всё что дальше стен кабинета- это ВЫВСЕВРЕТЕ! Ладно попробую ещё раз по пунктам:
1. А где они все жили всю жизнь до поездки в Польшу? Снимают квартиры с нынешними ценами единицы и как правило иностранцы. У нас работая на простенькой работе на аренду не заработать. Про специалистов мы не говорим, они давно уже себе всё купили и сейчас наоборот пытаются избавиться и уехать. Про заработать на жильё я вообще молчу. За сколько жизней? С учетом того, что после вычета всех расходов, в месяц удастся отложить 200-300 долларов максимум. Прям этажами уже новострои гастарбайтеры скупают с нашими больными на голову ценами бетона : )
2. Основная цель у выехавших не заработать и вернуться сюда спускать деньги, а остаться навсегда и при первой возможности вывезти всю семью. Соответственно первая цель будет- получение Карты Побыта. По нормам, решение о предоставлении заявителю статуса ВНЖ/ПМЖ или отказ в его предоставлении, должно быть оформлено в течении 45 дней с момента принятия документов в работу. После получения решения (decyzija), еще от 7 до 14 дней уйдет на изготовление самой пластиковой карты. Далее человек получает право на получение ПМЖ в Польше, кредиты и всё такое прочее.
3. Квартиры раньше выдавали даром любому рабочему после определенного стажа работы на данном конкретном предприятии. И соответственно селили всех в определенных районах, застроенных от этого предприятия. И в последствии люди общающиеся в определенном замкнутом социуме создавали семьи, при этом у каждого взрослого человека уже была своя недвижимость от завода или другого предприятия. Вот таким образом у семьи было уже две квартиры, а если дети шли по их стопам, то и у них тоже появлялось свое жильё со временем. А сейчас всё это по наследству досталось их внукам. И таких людей просто огромное множество, иногда целые микрорайоны, за очень редким исключением. И какие мотивации есть у владельцев этих квартир, если ежемесячно приходится отдавать по несколько тысяч гривен коммуналки за каждую? Можно не платить, но тогда могут по суду просто даром за долги отписать. В аренду сдать далеко не всем счастливчикам сейчас удается (я не про центр Киева). Слишком высокая ежемесячная себестоимость, и слишком убогое состояние у большинства из этих квартир. Так что продать за гроши и свалить- вполне нормальный вариант сейчас.
4. Продают квартир массу, и самое страшное для рынка, что торгуются они охотно и продать хотят быстро. Сам лично сталкивался, и поверьте мне, когда человек по быстрому продает к примеру хрущ за десять тысяч баксов, то остальные со своими хотелками по тридцать/сорок тысяч за такие же квартиры, начинают конкретно задумываться о своей вменяемости. И это далеко не один человек, и даже не тысяча. Отток населения продолжается постоянно и количество продаваемых квартир ежедневно растет.
Вы занимаетесь выдумками, а оппонента называете теоретиком, дабы скрыто, что сами теоретик.
1) Тут вы сразу показываете, что не представляете о чем речь. Иметь где жить не равно иметь СВОЕ жилье. То, что множество заробитчан едут именно на время, заработать на свой дом, или квартиру - факт, общались бы с заробитчанами, знали бы.
2) Опять таки нет. Опять таки - общались бы с реальными заробитчанами, знали бы. Тем более остаться совсем не просто.
3) И опять глупости. Многие семьи это "даром" ждали десятилетиями, а суметь таким образом собрать "лишние" квартиры было задачей крайне сложной, и таких счастливчиков единицы.
В аренду в крупном городе сдать как раз не проблема. И даже не в центре.
4) Ну прямо так пригорает срочно свалить что продают вчетверо дешевле? Срочные сделки есть всегда, но это даже в масштабах всей страны вряд ли тысяча.
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Faceless
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:06
Faceless написав:
4) Ну прямо так пригорает срочно свалить что продают вчетверо дешевле? Срочные сделки есть всегда, но это даже в масштабах всей страны вряд ли тысяча.
Вот тут как раз человек прав. Ибо + доход от аренды в Украине - аренда в Польше = -350 дол. негативного cash flow ежемесячно в моем конкретном случае. Как вы думаете, я буду охотно торговаться или пытаться ждать роста цен?
Если же "заробитчанин" является счастливым обладателем новостроя на ПОХе и сдает его за 10 000 грн., то может и не спешить.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 09:15
конкретный показатель перспективности страны. Не, колядники останутся. Как в анекдоте? "Нас и здесь неплохо кормят"?))
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:35
Faceless написав:
1) Тут вы сразу показываете, что не представляете о чем речь. Иметь где жить не равно иметь СВОЕ жилье. То, что множество заробитчан едут именно на время, заработать на свой дом, или квартиру - факт, общались бы с заробитчанами, знали бы.
Информация очень существенно устарела.
Можно было бы спорить о том, что подобное было в какой-то мере актуальным до 2014-го года, но в настоящий момент - нет и ещё раз нет.
Два основных столпа мотивации в настоящий момент:
1. Заработать на банальное проживание оставшейся на Украине семьи;
2. Подзаработать и зацепиться для того, чтобы вытащить с Украины временно остающуюся там семью.
Все остальные цели имеют поддержку в пределах статистической погрешности, картину они не формируют.
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