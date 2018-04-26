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Коломойський програв
"Нафтогазу" в Лондоні. Може...

Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:38

Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Дивися повний текст Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:38

А что такое не соответствует императивным нормам корпоративного законодательства Украины. Это что за законодательство такое журналюги придумали?? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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