Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Дивися повний текст Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою".
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:38
Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою".
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:38
А что такое не соответствует императивным нормам корпоративного законодательства Украины. Это что за законодательство такое журналюги придумали?? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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