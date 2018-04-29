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Перший серійний електромобіль
Volkswagen Neo (фото)

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Інтернеті з'явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen. Його продажі почнуться в 2019 році.

Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

Если честно не думал что так стремительно электромобили будут завоевывать рынок. Фольксваген уже отстал.
otg
 
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