В Інтернеті з'явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen. Його продажі почнуться в 2019 році.
Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39
Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39
Если честно не думал что так стремительно электромобили будут завоевывать рынок. Фольксваген уже отстал.
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:04
Дизайн, кстати, зачетный. Красивее любого из ныне производящихся электромобилей, кроме Теслы.
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