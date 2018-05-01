В Інтернеті з'явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen. Його продажі почнуться в 2019 році.
Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39
Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39
Если честно не думал что так стремительно электромобили будут завоевывать рынок. Фольксваген уже отстал.
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:04
Дизайн, кстати, зачетный. Красивее любого из ныне производящихся электромобилей, кроме Теслы.
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:36
никуда VW не отстал. Еще в прошлом году VW презентовал модель по характеристикам вполне соответствующим нынешнему топу электромобилей, после теслы, разумеется. Если разродится этим НЕО , все равно и через год по заявленным параметрам все шансы составить конкуренцию даже Тесле.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:42
У Volkswagen до сих пор нет серийной модели электромобиля, а вы считаете это стремительным?
GM уже запускает в серию электромобили с автопилотом без руля и педалей.
Когда уже авто с двигателями внутреннего сгорания пропадут с города Киев?
Когда вместо водителей без башни будут ездить UBER-беспилотные такси?
Когда под домами будут клумбы, а не бесконечные запаркованные автомобили?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:15
Re: Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
Да есть серийные электрички у народногоавтомобиля
E-Golf
E-Up, E-Golf
и в этом году в женеве VW презентовал концепт нового седана, ожидаемого на массовом рынке в 2020, способного по х-кам составить конкуренцию Тесле
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