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Перший серійний електромобіль
Volkswagen Neo (фото)

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Інтернеті з'явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen. Його продажі почнуться в 2019 році.

Дивися повний текст Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

Если честно не думал что так стремительно электромобили будут завоевывать рынок. Фольксваген уже отстал.
otg
 
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Кто писал последний абзац? Это пипец.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:04

Дизайн, кстати, зачетный. Красивее любого из ныне производящихся электромобилей, кроме Теслы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:36

никуда VW не отстал. Еще в прошлом году VW презентовал модель по характеристикам вполне соответствующим нынешнему топу электромобилей, после теслы, разумеется. Если разродится этим НЕО , все равно и через год по заявленным параметрам все шансы составить конкуренцию даже Тесле.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:42

  otg написав:Если честно не думал что так стремительно электромобили будут завоевывать рынок.

У Volkswagen до сих пор нет серийной модели электромобиля, а вы считаете это стремительным?
GM уже запускает в серию электромобили с автопилотом без руля и педалей.
Когда уже авто с двигателями внутреннего сгорания пропадут с города Киев?
Когда вместо водителей без башни будут ездить UBER-беспилотные такси?
Когда под домами будут клумбы, а не бесконечные запаркованные автомобили?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:15

Re: Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Да есть серийные электрички у народногоавтомобиля

E-Golf
https://vwmodels.ca/2018/egolf/
E-Up, E-Golf
http://www.volkswagen.co.uk/new/electric

и в этом году в женеве VW презентовал концепт нового седана, ожидаемого на массовом рынке в 2020, способного по х-кам составить конкуренцию Тесле

The motors are powered by a massive 111 kWh battery pack, which is more energy capacity than any passenger electric car currently available.

VW claims that it will result in “a driving range of up to 665 kilometres (413 miles) when braking regeneration is factored in.”

In comparison, Tesla’s Model S 100D is likely the electric vehicle with the closest type of powertrain and it has an EPA-rated range of 335 miles.


https://electrek.co/2018/03/05/vw-id-vi ... f-driving/
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:45

The motors are powered by a massive 111 kWh battery pack, which is more energy capacity than any passenger electric car currently available.


Первая ложь! У Tesla Roadster акум на 200 kWh, т.е. почти в ДВА раза больше.

VW claims that it will result in “a driving range of up to 665 kilometres (413 miles) when braking regeneration is factored in.”


Вторая ложь! У Tesla Roadster запас хода на 1000 км, т.е. в ПОЛТОРА раза больше.

https://electrek.co/2018/03/05/vw-id-vizzion-electric-sedan-self-driving/


Да закуску дам ссылку даже на тот же сайт, где написано о характеристиках Теслы :)

https://electrek.co/2017/11/20/teslas-n ... -analysis/

Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают. А доживём до будущего - посмотрим.

PS: Дизайн у VAGвсегда был хороший, умеют таки, чертяки, делать красивые машинки ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 03:00

LutsMan

Статья не моя и в общем как то пофиг и на статью и на VW в частности, но сдается вы явно не в теме.

Вы явно путаете Роадстер ныне существующий с концептом 2020 , выпуск которого назначен аж на 2020 год.

У существующего роадстера батарея 53 - 80Квтч
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster_(2008)

  LutsMan написав:Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают. А доживём до будущего - посмотрим.


Ггг. В том то и дело что что озвученный вами роадстер существовать в серийной версии будет только с 2020 г. И кстати говоря у вышеприведенного уже существующего гольфа декларируемый пробег 186миль или 300км, что явно выше большинства ныне существующиъ электричек, кроме Теслы - и то вполне весомая заявка на конкуренцию с третьей Теслой по пробегу.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 04:31

Re: Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Не стыдно сравнивать с первой (!) машиной 10-ти (!) летней давности !?
Я сравнил ВАГовский концепт 2020 с реальной машиной, которую уже презентовали и покатались. Не ставят на конвейер, потому что производство 3-ки никак не раскачают до максимальных объемов.
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