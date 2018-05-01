Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

LutsMan
Не стыдно нести в который раз ахинею ? Последний апдейт нынешнего роадстера был в 2014 где 53kWh батарея была заменена на 80kWh, а не какой не "машиной 10 летней давности". Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того. Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.