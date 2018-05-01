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Перший серійний електромобіль
Volkswagen Neo (фото)

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:22

LutsMan

Не стыдно нести в который раз ахинею ? Последний апдейт нынешнего роадстера был в 2014 где 53kWh батарея была заменена на 80kWh, а не какой не "машиной 10 летней давности". Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того. Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:29

  Surfer написав:Не стыдно нести в который раз ахинею ?

Просто поражает способность некоторых индивидуумов вести цивилизованную дискуссию.

  Surfer написав: Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того.

Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...

  Surfer написав: Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.

Какая "раскачка" ? Вы сейчас о чём ?

Ещё раз... медленно выдыхаем и следим за моей мыслью - в процитированной Вами статье говорилось, что у этой модели VAG будет САМАЯ ёмкая батарея 111 kWh и САМЫЙ большой запас хода 665 kilometres. Я назвал это ложью, потому что уже есть реальный автомобиль (новый Родстер Тесла) с большим в ДВА раза акумом 200 kWh и большим в ПОЛТОРА раза пробегом - 1000 km. Дал ссылку на ТОТ-ЖЕ сайт.

Конкретно по этому моему замечанию и сравнению двух параметров (ёмкость и пробег) возражения есть ? Не нужно тут зря распаляться как школьник и уводить разговор в сторону, сейчас речь идёт о конкретике - ёмкость и пробег конкретных автомобилей.
LutsMan
 
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