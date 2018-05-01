Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:29

Surfer написав: Не стыдно нести в который раз ахинею ?

Не стыдно нести в который раз ахинею ?

Surfer написав: Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того. Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того.

Surfer написав: Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов. Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.

Просто поражает способность некоторых индивидуумов вести цивилизованную дискуссию.Ролики на Ютубе с покатушкамимашины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилисяпершого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...Какая "раскачка" ? Вы сейчас о чём ?Ещё раз... медленно выдыхаем и следим за моей мыслью - в процитированной Вами статье говорилось, что у этой модели VAG будет САМАЯ ёмкая батарея 111 kWh и САМЫЙ большой запас хода 665 kilometres. Я назвал это ложью, потому что уже есть реальный автомобиль (новый Родстер Тесла) с большим в ДВА раза акумом 200 kWh и большим в ПОЛТОРА раза пробегом - 1000 km. Дал ссылку на ТОТ-ЖЕ сайт.Конкретно по этому моему замечанию и сравнению двух параметров (ёмкость и пробег) возражения есть ? Не нужно тут зря распаляться как школьник и уводить разговор в сторону, сейчас речь идёт о конкретике - ёмкость и пробег конкретных автомобилей.