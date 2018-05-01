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Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:22
LutsMan
Не стыдно нести в который раз ахинею ? Последний апдейт нынешнего роадстера был в 2014 где 53kWh батарея была заменена на 80kWh, а не какой не "машиной 10 летней давности". Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того. Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:29
Surfer написав:
Не стыдно нести в который раз ахинею ?
Просто поражает способность некоторых индивидуумов вести цивилизованную дискуссию.
Surfer написав:
Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того.
Ролики на Ютубе с покатушками реальной
машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії
першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
Surfer написав:
Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.
Какая "раскачка" ? Вы сейчас о чём ?
Ещё раз... медленно выдыхаем и следим за моей мыслью - в процитированной Вами статье говорилось, что у этой модели VAG будет САМАЯ ёмкая батарея 111 kWh и САМЫЙ большой запас хода 665 kilometres. Я назвал это ложью, потому что уже есть реальный автомобиль (новый Родстер Тесла) с большим в ДВА раза акумом 200 kWh и большим в ПОЛТОРА раза пробегом - 1000 km. Дал ссылку на ТОТ-ЖЕ сайт.
Конкретно по этому моему замечанию и сравнению двух параметров (ёмкость и пробег) возражения есть ? Не нужно тут зря распаляться как школьник и уводить разговор в сторону, сейчас речь идёт о конкретике - ёмкость и пробег конкретных автомобилей.
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LutsMan
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:43
LutsMan написав:
Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
Да с чего вы взяли что у VW нет реального прототипа ? Если для вас в ютубе покатушек не выложили , не значит что этой модели у них нет. Точно так же с теслой - если вам показали кузов нового роадстера совсем не гарантированно что уже сегодня он катается на 200 kWh батарее а не на старой в 80 kWh. Более того классические автомобильные компании держат до самого последнего дня свои разработки в секрете , гоняя на тестовых треках зачехленные машины. Кстати говоря умиляет что вы не можете отличить 3Д рендеры от фотографий - ну в общем то уже даже не удивляет. Что в школе каникулы уже обьявили ? Да и в месте с тем ВВ заявляет о том что свой концепт они презщентовали на недавнем автофоруме в Женеве. Да бывает и такое концепт кузова могут выставить в автосалоне а реальные испытания , прогоны под большим секретом. Это давно существующая штука в мире классических автоконцернов , вынужденых выживать в условиях дикой конкуренции, к которым Тесла пока не относится. Она сумела выстрелить , мощной конкуренции у нее пока нет, и может себе позводить выкладывать покатушки задолго до даты оф. релиза.
Теперь касаемо базовой логики уровня 3-го классса с которой очевидно у вас проблеммы. Речь идет о серийных машинах от крупных автомобильных концернов, о серийном производстве нацеленного для массового потребителя, а не концептах где то в гаражах собранных на коленках. Тесла 2020 в серию пошла ? Нет ! Вот и целиком справедливо говорится о САМОЙ ЕМКОЙ батарее из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета не вышедшей в тиражное производство теслы. Это элементарно - это уровень начальной школы, которую вы видимо не проходили.
И главное , в статье идет речь не о машинах премиум класса стоимостью в сотни тысяч $, а роадстер принадлежит именно к этой категории, а о машинах обычного класса доступных широкому потребителю. И именно перевод на роадстеры из этой категории , да к тому же вполне левоватый, что вы собственно и сделали, и есть уходом от темы. И именно вам должно было быть стыдно за попытку сравнений ныне существующих серийных моделей с концептами , но как становится очевидным ни стыда у вас ни фантазии.
А то что говорилорсь в этой статье , кстати на одном и том же сайте - ну так бывает завышенное самомнение наряду с низкой квалификацией и проблеммами с формальной логикой - легче обвинить редакторов сайта за якобы противоречивую информацию чем признать свои психологические проблеммы.
А что касается нынешних машин выпускаемых VW то по характеристикам у них как раз все Супер , что конечно в очередной раз не вписывается в картину жизни неудавшегося автоиксперда :
"Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают. ".
Короче - у вас проблеммы или даже весьма ощутимый конфликт с реальностью , "СЭР". Дышите глубже, хотя не уверен что поможет.
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Surfer
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:36
Surfer написав:
Да с чего вы взяли что у VW нет реального прототипа ?
Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
Surfer написав:
Кстати говоря умиляет что вы не можете отличить 3Д рендеры от фотографий - ну в общем то уже даже не удивляет. Что в школе каникулы уже обьявили ?
Да я школу закончил лет 25 как назад. Без понятия что там сейчас с каникулами.
Вы нормально дискуссию можете вести ? Без перехода на личности ?
Surfer написав:
Теперь касаемо базовой логики уровня 3-го классса с которой очевидно у вас проблеммы.
Опять на личности ?
Surfer написав:
Это элементарно - это уровень начальной школы, которую вы видимо не проходили.
И снова на личности. Иначе вести дискуссию никак не получается? Может пора учиться ?
Surfer написав:
И именно вам должно было быть стыдно за попытку сравнений ныне существующих серийных моделей с концептами , но как становится очевидным ни стыда у вас ни фантазии.
И снова.... Жаль...
Surfer написав:
...ну так бывает завышенное самомнение наряду с низкой квалификацией и проблеммами с формальной логикой - легче обвинить редакторов сайта за якобы противоречивую информацию чем признать свои психологические проблеммы.
Психологические ? Хм... Даже не знаю, стоит ли продолжать дискуссию.
Surfer написав:
... что конечно в очередной раз не вписывается в картину жизни неудавшегося автоиксперда :
Это уже похоже на диагноз.
Surfer написав:
Короче - у вас проблеммы или даже весьма ощутимый конфликт с реальностью , "СЭР". Дышите глубже, хотя не уверен что поможет.
и опять... Ну Вы поняли.
Surfer написав:
Речь идет о серийных машинах от крупных автомобильных концернов, о серийном производстве нацеленного для массового потребителя, а не концептах где то в гаражах собранных на коленках. Тесла 2020 в серию пошла ? Нет ! Вот и целиком справедливо говорится о САМОЙ ЕМКОЙ батарее из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета не вышедшей в тиражное производство теслы.
Что значит "НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета " ? Где В СТАТЬЕ сказано БЕЗ учёта ? Процитируйте это в статье.
Если Вы решили сравнивать серийные, т.е. ПРОДАЮЩИЕСЯ автомобили, а не те якобы сейчас уже серийные, но фиг вы их купите, то будьте добры дать ссылку на предложения автосалонов с продажей електрического автомобиля от ВАГа с акумом больше чем у Тесла (например, того же Х).
И давайте больше конкретики (ссылок на характеристики машин, цен и т.д.) и меньше переходов на личности, меня этим тяжело зацепить, возраст и опыт, понимаете ли даёт о себе знать. Я еще в FIDO такие дискуссии на полсотни страниц мог вести, что нынешние ИНЕТные кидания "какашек" друг в друга просто воспринимаю как баловство и читаю с улыбкой. Хотите меня повеселить? Велкам!
А смысл ?
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LutsMan
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:19
LutsMan написав:
Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают.
Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
О чем и речь - товарищ реальный и пустопорожний балабол. Все остальные "доводы" точно такого же "уровня" умом неокрепшей школоты - выдавание желаемого за действительное , передергивания , манипуляции - в общем детский сад. вопрос закрыт
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:44
LutsMan написав:
Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
LutsMan написав:
Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают.
Где у меня слово ПРОТОТИП ? Речь идёт о том, что пока ВАГ только ОБЕЩАЕТ в СЕРИЙНЫХ автомобилях догнать лидеров, но реально ещё ничего с похожими характеристиками НЕ ПРОДАЁТСЯ. Только их пустые обещания. Если у Вас больше информации - прошу поделится (ссылки на автосалоны, цены, характеристики авто). Я серъёзно говорю: если владеете информацией - делитесь! Готов изменить своё мнение. Убедите меня и остальных скептиков в том, что они не правы. Велкам!!!
Surfer написав:
О чем и речь - товарищ реальный и пустопорожний балабол. Все остальные "доводы" точно такого же "уровня" умом неокрепшей школоты - выдавание желаемого за действительное , передергивания , манипуляции - в общем детский сад. вопрос закрыт
В предыдущем сообщении я уже описал моё отношение к таким словам - читаю и улыбаюсь
Жду ещё - ЖГИ!
А по сути вопроса ещё есть что сказать ? Или проще сбежать "вопрос закрыт" поджав хвост ?
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:52
LutsMan написав:
Где у меня слово ПРОТОТИП ? Речь идёт о том, что пока ВАГ только ОБЕЩАЕТ в СЕРИЙНЫХ автомобилях догнать лидеров, но реально ещё ничего с похожими характеристиками НЕ ПРОДАЁТСЯ.
Ха ха, заявить что сравнивается "Реальную машину с фотографиями ?" но аппелировать что не сказал слово "прототип" - феерический балабол ! Как будто Тесла с 1000км пробегом продается ?! короче вам на уколы пора, полное нарушение логических связей, вероятно сезонное. Даже слиться прилично не можете , убогий.
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