Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:43

LutsMan написав: Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну... Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...

Да с чего вы взяли что у VW нет реального прототипа ? Если для вас в ютубе покатушек не выложили , не значит что этой модели у них нет. Точно так же с теслой - если вам показали кузов нового роадстера совсем не гарантированно что уже сегодня он катается на 200 kWh батарее а не на старой в 80 kWh. Более того классические автомобильные компании держат до самого последнего дня свои разработки в секрете , гоняя на тестовых треках зачехленные машины. Кстати говоря умиляет что вы не можете отличить 3Д рендеры от фотографий - ну в общем то уже даже не удивляет. Что в школе каникулы уже обьявили ? Да и в месте с тем ВВ заявляет о том что свой концепт они презщентовали на недавнем автофоруме в Женеве. Да бывает и такое концепт кузова могут выставить в автосалоне а реальные испытания , прогоны под большим секретом. Это давно существующая штука в мире классических автоконцернов , вынужденых выживать в условиях дикой конкуренции, к которым Тесла пока не относится. Она сумела выстрелить , мощной конкуренции у нее пока нет, и может себе позводить выкладывать покатушки задолго до даты оф. релиза.Теперь касаемо базовой логики уровня 3-го классса с которой очевидно у вас проблеммы. Речь идет о серийных машинах от крупных автомобильных концернов, о серийном производстве нацеленного для массового потребителя, а не концептах где то в гаражах собранных на коленках. Тесла 2020 в серию пошла ? Нет ! Вот и целиком справедливо говорится о САМОЙ ЕМКОЙ батарее из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета не вышедшей в тиражное производство теслы. Это элементарно - это уровень начальной школы, которую вы видимо не проходили.И главное , в статье идет речь не о машинах премиум класса стоимостью в сотни тысяч $, а роадстер принадлежит именно к этой категории, а о машинах обычного класса доступных широкому потребителю. И именно перевод на роадстеры из этой категории , да к тому же вполне левоватый, что вы собственно и сделали, и есть уходом от темы. И именно вам должно было быть стыдно за попытку сравнений ныне существующих серийных моделей с концептами , но как становится очевидным ни стыда у вас ни фантазии.А то что говорилорсь в этой статье , кстати на одном и том же сайте - ну так бывает завышенное самомнение наряду с низкой квалификацией и проблеммами с формальной логикой - легче обвинить редакторов сайта за якобы противоречивую информацию чем признать свои психологические проблеммы.А что касается нынешних машин выпускаемых VW то по характеристикам у них как раз все Супер , что конечно в очередной раз не вписывается в картину жизни неудавшегося автоиксперда :"Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают. ".Короче - у вас проблеммы или даже весьма ощутимый конфликт с реальностью , "СЭР". Дышите глубже, хотя не уверен что поможет.