Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
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Не стыдно нести в который раз ахинею ? Последний апдейт нынешнего роадстера был в 2014 где 53kWh батарея была заменена на 80kWh, а не какой не "машиной 10 летней давности". Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того. Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.
Surfer написав:Не стыдно нести в который раз ахинею ?
Просто поражает способность некоторых индивидуумов вести цивилизованную дискуссию.
Surfer написав: Тесла 2020 это лишь машина которую только планируют к серийному выпуску в 2020 и не более того.
Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
Surfer написав: Точно такая же ахинея про "раскачку" третьей теслы - как будто VW не надо "раскачивать" свои электромобили, которые вы так же абсурно называли лишь "обещаниями будущего" в то время как они уже производятся и по характеристикам опережают большинство существующих аналогов.
Какая "раскачка" ? Вы сейчас о чём ?
Ещё раз... медленно выдыхаем и следим за моей мыслью - в процитированной Вами статье говорилось, что у этой модели VAG будет САМАЯ ёмкая батарея 111 kWh и САМЫЙ большой запас хода 665 kilometres. Я назвал это ложью, потому что уже есть реальный автомобиль (новый Родстер Тесла) с большим в ДВА раза акумом 200 kWh и большим в ПОЛТОРА раза пробегом - 1000 km. Дал ссылку на ТОТ-ЖЕ сайт.
Конкретно по этому моему замечанию и сравнению двух параметров (ёмкость и пробег) возражения есть ? Не нужно тут зря распаляться как школьник и уводить разговор в сторону, сейчас речь идёт о конкретике - ёмкость и пробег конкретных автомобилей.
LutsMan написав:Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
Да с чего вы взяли что у VW нет реального прототипа ? Если для вас в ютубе покатушек не выложили , не значит что этой модели у них нет. Точно так же с теслой - если вам показали кузов нового роадстера совсем не гарантированно что уже сегодня он катается на 200 kWh батарее а не на старой в 80 kWh. Более того классические автомобильные компании держат до самого последнего дня свои разработки в секрете , гоняя на тестовых треках зачехленные машины. Кстати говоря умиляет что вы не можете отличить 3Д рендеры от фотографий - ну в общем то уже даже не удивляет. Что в школе каникулы уже обьявили ? Да и в месте с тем ВВ заявляет о том что свой концепт они презщентовали на недавнем автофоруме в Женеве. Да бывает и такое концепт кузова могут выставить в автосалоне а реальные испытания , прогоны под большим секретом. Это давно существующая штука в мире классических автоконцернов , вынужденых выживать в условиях дикой конкуренции, к которым Тесла пока не относится. Она сумела выстрелить , мощной конкуренции у нее пока нет, и может себе позводить выкладывать покатушки задолго до даты оф. релиза.
Теперь касаемо базовой логики уровня 3-го классса с которой очевидно у вас проблеммы. Речь идет о серийных машинах от крупных автомобильных концернов, о серийном производстве нацеленного для массового потребителя, а не концептах где то в гаражах собранных на коленках. Тесла 2020 в серию пошла ? Нет ! Вот и целиком справедливо говорится о САМОЙ ЕМКОЙ батарее из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета не вышедшей в тиражное производство теслы. Это элементарно - это уровень начальной школы, которую вы видимо не проходили.
И главное , в статье идет речь не о машинах премиум класса стоимостью в сотни тысяч $, а роадстер принадлежит именно к этой категории, а о машинах обычного класса доступных широкому потребителю. И именно перевод на роадстеры из этой категории , да к тому же вполне левоватый, что вы собственно и сделали, и есть уходом от темы. И именно вам должно было быть стыдно за попытку сравнений ныне существующих серийных моделей с концептами , но как становится очевидным ни стыда у вас ни фантазии.
А то что говорилорсь в этой статье , кстати на одном и том же сайте - ну так бывает завышенное самомнение наряду с низкой квалификацией и проблеммами с формальной логикой - легче обвинить редакторов сайта за якобы противоречивую информацию чем признать свои психологические проблеммы.
А что касается нынешних машин выпускаемых VW то по характеристикам у них как раз все Супер , что конечно в очередной раз не вписывается в картину жизни неудавшегося автоиксперда : "Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают. ". Короче - у вас проблеммы или даже весьма ощутимый конфликт с реальностью , "СЭР". Дышите глубже, хотя не уверен что поможет.
Surfer написав:Да с чего вы взяли что у VW нет реального прототипа ?
Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
Surfer написав: Кстати говоря умиляет что вы не можете отличить 3Д рендеры от фотографий - ну в общем то уже даже не удивляет. Что в школе каникулы уже обьявили ?
Да я школу закончил лет 25 как назад. Без понятия что там сейчас с каникулами. Вы нормально дискуссию можете вести ? Без перехода на личности ?
Surfer написав:Теперь касаемо базовой логики уровня 3-го классса с которой очевидно у вас проблеммы.
Опять на личности ?
Surfer написав:Это элементарно - это уровень начальной школы, которую вы видимо не проходили.
И снова на личности. Иначе вести дискуссию никак не получается? Может пора учиться ?
Surfer написав:И именно вам должно было быть стыдно за попытку сравнений ныне существующих серийных моделей с концептами , но как становится очевидным ни стыда у вас ни фантазии.
И снова.... Жаль...
Surfer написав:...ну так бывает завышенное самомнение наряду с низкой квалификацией и проблеммами с формальной логикой - легче обвинить редакторов сайта за якобы противоречивую информацию чем признать свои психологические проблеммы.
Психологические ? Хм... Даже не знаю, стоит ли продолжать дискуссию.
Surfer написав:... что конечно в очередной раз не вписывается в картину жизни неудавшегося автоиксперда :
Это уже похоже на диагноз.
Surfer написав:Короче - у вас проблеммы или даже весьма ощутимый конфликт с реальностью , "СЭР". Дышите глубже, хотя не уверен что поможет.
и опять... Ну Вы поняли.
Surfer написав:Речь идет о серийных машинах от крупных автомобильных концернов, о серийном производстве нацеленного для массового потребителя, а не концептах где то в гаражах собранных на коленках. Тесла 2020 в серию пошла ? Нет ! Вот и целиком справедливо говорится о САМОЙ ЕМКОЙ батарее из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета не вышедшей в тиражное производство теслы.
Что значит "НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, естественно без учета " ? Где В СТАТЬЕ сказано БЕЗ учёта ? Процитируйте это в статье.
Если Вы решили сравнивать серийные, т.е. ПРОДАЮЩИЕСЯ автомобили, а не те якобы сейчас уже серийные, но фиг вы их купите, то будьте добры дать ссылку на предложения автосалонов с продажей електрического автомобиля от ВАГа с акумом больше чем у Тесла (например, того же Х).
И давайте больше конкретики (ссылок на характеристики машин, цен и т.д.) и меньше переходов на личности, меня этим тяжело зацепить, возраст и опыт, понимаете ли даёт о себе знать. Я еще в FIDO такие дискуссии на полсотни страниц мог вести, что нынешние ИНЕТные кидания "какашек" друг в друга просто воспринимаю как баловство и читаю с улыбкой. Хотите меня повеселить? Велкам! А смысл ?
LutsMan написав:Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают.
Ролики на Ютубе с покатушками реальной машины показать или сами найдёте ? И это Вы сравниваете с "В Інтернеті з’явилися фотографії першого серійного електромобіля компанії Volkswagen." ? Реальную машину с фотографиями ? Ну-ну...
О чем и речь - товарищ реальный и пустопорожний балабол. Все остальные "доводы" точно такого же "уровня" умом неокрепшей школоты - выдавание желаемого за действительное , передергивания , манипуляции - в общем детский сад. вопрос закрыт
LutsMan написав:Где я говорил о том, что у ВАГа нет ел.прототипов ? Процитируйте, плз.
LutsMan написав:Короче говоря, пока Фолькс только обещает в будущем догнать уже существующие модели, то другие уже их делают.
Где у меня слово ПРОТОТИП ? Речь идёт о том, что пока ВАГ только ОБЕЩАЕТ в СЕРИЙНЫХ автомобилях догнать лидеров, но реально ещё ничего с похожими характеристиками НЕ ПРОДАЁТСЯ. Только их пустые обещания. Если у Вас больше информации - прошу поделится (ссылки на автосалоны, цены, характеристики авто). Я серъёзно говорю: если владеете информацией - делитесь! Готов изменить своё мнение. Убедите меня и остальных скептиков в том, что они не правы. Велкам!!!
Surfer написав:О чем и речь - товарищ реальный и пустопорожний балабол. Все остальные "доводы" точно такого же "уровня" умом неокрепшей школоты - выдавание желаемого за действительное , передергивания , манипуляции - в общем детский сад. вопрос закрыт
В предыдущем сообщении я уже описал моё отношение к таким словам - читаю и улыбаюсь Жду ещё - ЖГИ!
А по сути вопроса ещё есть что сказать ? Или проще сбежать "вопрос закрыт" поджав хвост ?
LutsMan написав:Где у меня слово ПРОТОТИП ? Речь идёт о том, что пока ВАГ только ОБЕЩАЕТ в СЕРИЙНЫХ автомобилях догнать лидеров, но реально ещё ничего с похожими характеристиками НЕ ПРОДАЁТСЯ.
Ха ха, заявить что сравнивается "Реальную машину с фотографиями ?" но аппелировать что не сказал слово "прототип" - феерический балабол ! Как будто Тесла с 1000км пробегом продается ?! короче вам на уколы пора, полное нарушение логических связей, вероятно сезонное. Даже слиться прилично не можете , убогий.
Surfer написав:Ха ха, заявить что сравнивается "Реальную машину с фотографиями ?" но аппелировать что не сказал слово "прототип" - феерический балабол ! Как будто Тесла с 1000км пробегом продается ?!
Есть очень простой способ выяснить кто из нас балабол. Будем сравнивать сравнимое между собой. ПРОТОТИПЫ: У Теслы это Родстер 2020 с акумом 200 кВч и пробегом 1000 км.
СЕРИЙНЫЕ: (т.е. УЖЕ продающиеся, а не то, что маркетологи сейчас называют серийным в будущем. Не нужно лукавить и нынешний прототип называть УЖЕ серийным) У Теслы это Х с акумом 100 кВч и пробегом 475 км.
Жду от Вас данные по аналогам от ВАГ....
Surfer написав:короче вам на уколы пора, полное нарушение логических связей, вероятно сезонное. Даже слиться прилично не можете , убогий.
Во первых 100 раз сказано - что Тесла 2020 - на сегодня это лишь экспериментальный прототип, это автомобиль который будет серийно выпускаться только в 2020. Вот тогда можно будет полновесно говорить как о "currently available". Как уже писалось, данные брались практически с одного сайта , и не надо считать редакторов сайта глупее себя. Именно это очевидно и имелось в виду, когда заявлялось о "ныне существующих электромобилях". То есть балабол - раз.
Второе 100квтч это меньше заявленных VW 111квтч, это знаете ли еще в младшей школе проходят , и 475 км , меньше 665 км , то есть балабол - два, жаль вы очевидно уроки прогуливали, и поэтому совершенно справедливо сказано : написано :
The motors are powered by a massive 111 kWh battery pack, which is more energy capacity than any passenger electric car currently available.
VW claims that it will result in “a driving range of up to 665 kilometres (413 miles)
Ну и совершенно естественно и главное заслуженно, звание балабола в очередной раз присуждается именно вам !
Во первых 100 раз сказано - что Тесла 2020 - на сегодня это лишь экспериментальный прототип, это автомобиль который будет серийно выпускаться только в 2020.
Правильно! Разве с этим кто-то спорит ? Прошу заметить - я с Вами соглашаюсь! Родстер 2020 - это ПРОТОТИП и его акум в 200 кВч и пробег в 1000 км можно сравнивать только с прототипами. Какой у ВАГа прототип с такими или близкими параметрами ? КОНКРЕТНО укажите модель, плз.
Surfer написав: Вот тогда можно будет полновесно говорить как о "currently available".
Правильно! Прошу заметить - я с Вами второй раз соглашаюсь! Когда прототип уходит в производство, он становится серийным автомобилем. У Теслы это Х с акумом 100 кВч и пробегом 475 км Какой у ВАГа серийный автомобиль с такими или близкими параметрами ? КОНКРЕТНО укажите модель, плз.
Surfer написав:Второе 100квтч это меньше заявленных VW 111квтч.....и 475 км , меньше 665 км
Вы сравниваете заявленные ВАГом 111 кВч у их прототипа с серийным Х у Тесла Это разные вещи! Сравнивать нужно сравнимое: прототип с прототипом, серийник с серийником
Ну и совершенно естественно и главное заслуженно, звание балабола в очередной раз присуждается именно вам !
За что ? За то, что я уже 4-й день пытаюсь у Вас узнать по каким эл.автомобилям ВАГ уделал Теслу и до сих пор не увидел вразумительного ответа ? Так кто балабол ?