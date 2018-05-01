Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)

Додано: Нед 06 тра, 2018 20:04

ваг уделал теслу пока что по всем авто, корые приносят прибыль. когда тесла начнет хотя бы работать в ноль, а не только привлекать инвестиции?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!