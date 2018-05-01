RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перший серійний електромобіль
Volkswagen Neo (фото)

Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:04

ваг уделал теслу пока что по всем авто, корые приносят прибыль. когда тесла начнет хотя бы работать в ноль, а не только привлекать инвестиции?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 07.08.17
Подякував: 536 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото)
R2 » Нед 06 тра, 2018 14:03
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 14:03
se64plus
Гелік отримає спортивну і розкішну версії (фото)
R2 » Вів 01 тра, 2018 13:23
2 107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 18:53
Вкладчик1234
У Києві запускають перший тролейбус із...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 00:21
1 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 00:21
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.