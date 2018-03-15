RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Майорці заборонять
здавати квартири туристам

На Майорці заборонять здавати квартири туристам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:07

На Майорці заборонять здавати квартири туристам

Пропонуємо до обговорення:
Іспанське курортне місто Пальма на острові Майорка з червня заборонить власникам квартир здавати житло в оренду туристам.

Дивися повний текст На Майорці заборонять здавати квартири туристам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:08

Отличное решение. Следующим шагом - запретить туристам посещать Майорку.

:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3098 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Ліві" органічні продукти заборонять
R2 » Пон 02 кві, 2018 21:00
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 09:52
Zoy
У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним...
R2 » Вів 27 бер, 2018 07:45
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 07:45
andrii_kolesnyk
У черзі на квартири стоять 69,5 тис. киян
R2 » Сер 14 бер, 2018 16:20
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 08:18
p_a_l
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6087)
30.04.2018 16:32
Squeeze-out (207)
30.04.2018 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.