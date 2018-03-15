Іспанське курортне місто Пальма на острові Майорка з червня заборонить власникам квартир здавати житло в оренду туристам.
Дивися повний текст На Майорці заборонять здавати квартири туристам.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:07
На Майорці заборонять здавати квартири туристам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Майорці заборонять здавати квартири туристам.
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:08
Отличное решение. Следующим шагом - запретить туристам посещать Майорку.
Додано: Пон 30 кві, 2018 17:09
Получи лицуху и сдавай спокойно. Это же просто борьба за налоги. Против "аренды в конвертах"
Всё просто.
Додано: Пон 30 кві, 2018 19:50
получение лицензии на Балеарских островах вопрос не сложный и не супер затратный (25 евро на одного гостя), так что никакой особой проблемы реально нет...
Додано: Пон 30 кві, 2018 20:14
Из текста следует, что под раздачу попали и те, кто с лицензией
Щось мені з ТАС "щастить"
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