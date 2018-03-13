Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

olexa_romanowsky написав:
Пропуную економіку зробити релігією, а економічну доцільність єдиною заповіддю, а банкомат як найвище блага. Яка може бути різниця якшо ми ітак всі від мавп пішли
Пан переплутав економіку з бухгалтерією? Бухгалтерія рахує тільки вигоду в цифрах та грошах. Наприклад - за захоронення радиоактивних отходів з ЕС нам платять дуже багато грошей. Але потім - люди ( згідно економіки - люди - то трудовий ресурс - двигун еконміки) - тож від захоронення радіоактивних відходів - вони хворіють та суспільство втрачає купу коштів на лікування та похорон, багато більше , ніж була та вигода. То це дуже не економно виходить.
Економіка є основа держави та сусільства, вона передбачає вигоду для ЛЮДСТВА в цілому, тож людство повинно не просто існувати, а існувати у великому добробуті , багато і зі смаком та вигодой споживати різних товарів.
Тож ціль економіки - не гроші, а покращення добробуту суспільства в цілому. А найвище благо - здорове квітуче всім задоволене суспільство - люди наші. Що не подобається ? Що в нас не так ? Що економіку країни
в нас підмінили приватною бухгалтерією у свою кишеню ? Вас обдурили так ?