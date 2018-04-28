RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підраховано, скільки
українців працює в Польщі

Підраховано, скільки українців працює в Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16

Підраховано, скільки українців працює в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Потреба в іноземних працівниках буде тільки зростати, говорить екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота.

Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює в Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16

Очень смешной этот товарищ Воскобойников.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:36

А что не так? Вроде, истинную правду пишет...
hariton_ogly
 
Повідомлень: 55
З нами з: 22.05.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
95 6723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 22:34
Faceless
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
8 374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 14:06
Faceless
Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 20:24
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 18:17
Sharpe
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6117)
30.04.2018 23:25
"Eurocon" (5)
30.04.2018 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.