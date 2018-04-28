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Підраховано, скільки українців працює в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Потреба в іноземних працівниках буде тільки зростати, говорить екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює в Польщі
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16
Очень смешной этот товарищ Воскобойников.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:36
А что не так? Вроде, истинную правду пишет...
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:39
Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?
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rjkz
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:51
rjkz написав:
Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?
Да ладно. В рейтинге ВВП почти вся Африка и еще половина Азии были перед Украиной. Так что надежда пока есть.
И даже по средним з/п есть существенный резерв в виде Венесуэлы.
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