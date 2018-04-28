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Підраховано, скільки
українців працює в Польщі

Підраховано, скільки українців працює в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16

Підраховано, скільки українців працює в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Потреба в іноземних працівниках буде тільки зростати, говорить екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота.

Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює в Польщі.
R2
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Очень смешной этот товарищ Воскобойников.
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А что не так? Вроде, истинную правду пишет...
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:39

Re: Підраховано, скільки українців працює в Польщі

Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:51

  rjkz написав:Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?

Да ладно. В рейтинге ВВП почти вся Африка и еще половина Азии были перед Украиной. Так что надежда пока есть.
И даже по средним з/п есть существенный резерв в виде Венесуэлы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 01:50

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?

Да ладно. В рейтинге ВВП почти вся Африка и еще половина Азии были перед Украиной. Так что надежда пока есть.
И даже по средним з/п есть существенный резерв в виде Венесуэлы.


Так и возникает перед глазами картина: врач/инженер/ученый/.../педагог в Венесуэле, пройдя все испытания, выучив украинский язык, получает вожделенную турвизу в Украину, продает все свое имущество, приезжает в Украину и пытается получить рабочую визу. Пока наша бюрократическая система размышляет над таким "сложным случаем", работает нелегально на троещинском рынке, снимает квартиру, ищет пути легализации, решается на фиктивный брак с украинкой/украинцем, потом понимает что "это судьба", рожает детей, стареет, берет кредит в ощадбанке и покупает заброшенную хату в забытом селе, появляются внуки. И вот, седой как Дид Панас венесуэлец получает извещение о разрешении на работу в Украине, для чего следует принести справку о несудимости в Венесуэле, ф.№3 с места регистрации в Венесуэле, справку из налоговой Венесуэлы, справку из военкомата Каракаса,..., карту вацинации. Все, естественно, переведенное на украинский язык и заверенное нотариусом в 3-х экземплярах и 2 фото 3,5Х4,5 не старше 6 месяцев. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 02:30

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?

Да ладно. В рейтинге ВВП почти вся Африка и еще половина Азии были перед Украиной. Так что надежда пока есть.
И даже по средним з/п есть существенный резерв в виде Венесуэлы.

Я думаю что если у человека есть средства на билет из Венесуэлы в Украину, то нелегальная работа в Украине ему не интересна. Кроме того, почему бы не попытаться просочиться в США, ну в Мексику на худой конец где все по-испански говорят. Нет, только Житомир, только хардкор.

Вычёркивайте Венесуэлу.
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