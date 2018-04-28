Потреба в іноземних працівниках буде тільки зростати, говорить екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює в Польщі.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:16
Підраховано, скільки українців працює в Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців працює в Польщі.
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:39
Re: Підраховано, скільки українців працює в Польщі
Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:51
Додано: Вів 01 тра, 2018 01:50
Так и возникает перед глазами картина: врач/инженер/ученый/.../педагог в Венесуэле, пройдя все испытания, выучив украинский язык, получает вожделенную турвизу в Украину, продает все свое имущество, приезжает в Украину и пытается получить рабочую визу. Пока наша бюрократическая система размышляет над таким "сложным случаем", работает нелегально на троещинском рынке, снимает квартиру, ищет пути легализации, решается на фиктивный брак с украинкой/украинцем, потом понимает что "это судьба", рожает детей, стареет, берет кредит в ощадбанке и покупает заброшенную хату в забытом селе, появляются внуки. И вот, седой как Дид Панас венесуэлец получает извещение о разрешении на работу в Украине, для чего следует принести справку о несудимости в Венесуэле, ф.№3 с места регистрации в Венесуэле, справку из налоговой Венесуэлы, справку из военкомата Каракаса,..., карту вацинации. Все, естественно, переведенное на украинский язык и заверенное нотариусом в 3-х экземплярах и 2 фото 3,5Х4,5 не старше 6 месяцев.
Додано: Вів 01 тра, 2018 02:30
Я думаю что если у человека есть средства на билет из Венесуэлы в Украину, то нелегальная работа в Украине ему не интересна. Кроме того, почему бы не попытаться просочиться в США, ну в Мексику на худой конец где все по-испански говорят. Нет, только Житомир, только хардкор.
Вычёркивайте Венесуэлу.
Додано: Вів 01 тра, 2018 07:28
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:16
Re: Підраховано, скільки українців працює в Польщі
Вот вы тут стебетесь. А вы в курсе, что в Украине существует квота на иммиграцию? Что-то около 5-6 тыс. чел. в год. Это вам не паршивая Грин кард, которую любая собака получить может.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:18
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