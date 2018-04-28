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Підраховано, скільки
українців працює в Польщі

Підраховано, скільки українців працює в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29

  BIGor написав:
  rjkz написав:Нескромный вопрос - кто и когда поедет работать в Украину?

А зачем ехать в Украину, если здесь мало платят и безработица?


Так и я о том-же. Вопрос, можно сказать, был риторический.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:31

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А зачем ехать в Украину, если здесь мало платят и безработица?

ИМХО, в Украине уже нет безработицы. Присосавшиеся к пособиям и субсидиям - не в счет.


Наверное, лучше сказать в Украине много рабов - работают бесплатно.
:mrgreen:
rjkz
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