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Топ-10 найочікуваніших
автомобілів

Топ-10 найочікуваніших автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:34

Топ-10 найочікуваніших автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі три роки автовиробники обіцяють випустити кілька цікавих моделей.

Дивися повний текст Топ-10 найочікуваніших автомобілів.
R2
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И сколько человек в Украине их ожидают? Миллионы, наверное?
hariton_ogly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:32

Мені цікаво серед тих людей, хто прочитав цю статтю, є автомобілі, які вони очікують, у цій статті?
Лан
 
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