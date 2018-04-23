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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:54

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.

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R2
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Догоним и перегоним Германию!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:05

Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
tigr-uu
 
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