Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.
Дивися повний текст Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 07:54
Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині.
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:05
Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
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