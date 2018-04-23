Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Додано: Вів 01 тра, 2018 10:41

Среднестатистический немец тратит на еду 221 евро (7 тыс. грн) в месяц, украинец – 2,8 тыс. грн,

Литр молока в Германии стоит 70 центов (23 грн), в Украине – 19 грн.



Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу – в 24 грн.



Картофель обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу – в 7 грн.



При этом, довольно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец – в 3 раза меньше, 77 грн.



Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу – в 111 грн.

Очевидно, немец скупился на 221 евро и ему достаточно, а средний украинец судя по всему больше тратить не имеет чего.Не знаю как в Германии, в Украине:1. Молоко - те-же 23 грн, дешевле только по акциям или от производителей ниже среднего.2. Рис за 24 грн - это самый дешевый. Нормальный (нешлифованный) - от 40 грн.3.Картофель 9-10 более-менее.4.Не знаю сколько в Украине стоит курятина, но уверен, что с немецкой это таки 2 большие разницы. И если из украинской удалить всю воду и рассол, то будет не дешевле немецкой.5. Говядина в Украине 170-190 грн, какие 110? Вырезка те-же 350 что в Германии. Только странное дело, в Украине, кроме вырезки, обычно говядину надо очень долго варить/тушить, чтобы она не была как подошва кирзового сапога. попадается нормальная очень редко.