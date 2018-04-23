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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:54

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.

Дивися повний текст Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині.
R2
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Догоним и перегоним Германию!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:05

Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
tigr-uu
 
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Качество продуктов в Германии одно из лучших в мире
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:23

мягко говоря неправда даже не нужно жить в Германии а достаточно зайти на сайт какого нибудь супермаркета и убедится что картофель можно купить по 0,23 евро свинину по 4,5 и т д итого стоимость продуктов в Германии выше Украинских всего на 20 30% при разнице в зарплатах в 10 раз.
Star1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29

  Star1111 написав:мягко говоря неправда даже не нужно жить в Германии а достаточно зайти на сайт какого нибудь супермаркета и убедится что картофель можно купить по 0,23 евро свинину по 4,5 и т д итого стоимость продуктов в Германии выше Украинских всего на 20 30% при разнице в зарплатах в 10 раз.


По акции бывает и ниже. А в каком-нибудь лидле колбаска и сыр точно дешевле почти всегда.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:41

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Среднестатистический немец тратит на еду 221 евро (7 тыс. грн) в месяц, украинец – 2,8 тыс. грн,


Очевидно, немец скупился на 221 евро и ему достаточно, а средний украинец судя по всему больше тратить не имеет чего.

Литр молока в Германии стоит 70 центов (23 грн), в Украине – 19 грн.

Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу – в 24 грн.

Картофель обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу – в 7 грн.

При этом, довольно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец – в 3 раза меньше, 77 грн.

Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу – в 111 грн.


Не знаю как в Германии, в Украине:
1. Молоко - те-же 23 грн, дешевле только по акциям или от производителей ниже среднего.
2. Рис за 24 грн - это самый дешевый. Нормальный (нешлифованный) - от 40 грн.
3.Картофель 9-10 более-менее.
4.Не знаю сколько в Украине стоит курятина, но уверен, что с немецкой это таки 2 большие разницы. И если из украинской удалить всю воду и рассол, то будет не дешевле немецкой.
5. Говядина в Украине 170-190 грн, какие 110? Вырезка те-же 350 что в Германии. Только странное дело, в Украине, кроме вырезки, обычно говядину надо очень долго варить/тушить, чтобы она не была как подошва кирзового сапога. попадается нормальная очень редко.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:52

"ЖурналистЫ сравнили...." - так над этими строчками трудилось еще И НЕСКОЛЬКОЖУРНАЛИСТОВ !!! мега крутая аналитическая статья )))))))))))
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:08

  tigr-uu написав:Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.

На самом деле не все так радужно. У среднестатистического работяги в Германии з/п будет около 3500 gross и после налогов и всяких удержаний останется около 2000. 3000 net - это довольно хорошая зарплата. Ну и расходы на жилье будут в разы больше, чем в Украине. На еду и айфоны останется около 1000.
Но все равно, конечно, лучше, чем в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:44

  Gastarbaiter написав:
  tigr-uu написав:Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.

На самом деле не все так радужно. У среднестатистического работяги в Германии з/п будет около 3500 gross и после налогов и всяких удержаний останется около 2000. 3000 net - это довольно хорошая зарплата. Ну и расходы на жилье будут в разы больше, чем в Украине. На еду и айфоны останется около 1000.
Но все равно, конечно, лучше, чем в Украине.

Дело в том, что немцы реально ощущают, куда уходит эта разница между до и после подоходного налога. Украинцы мало того, что не ощущают, так ещё и доплачивают за это же.
phantom_systems
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