Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.
Дивися повний текст Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 07:54
Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині.
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:05
Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:23
мягко говоря неправда даже не нужно жить в Германии а достаточно зайти на сайт какого нибудь супермаркета и убедится что картофель можно купить по 0,23 евро свинину по 4,5 и т д итого стоимость продуктов в Германии выше Украинских всего на 20 30% при разнице в зарплатах в 10 раз.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29
По акции бывает и ниже. А в каком-нибудь лидле колбаска и сыр точно дешевле почти всегда.
Додано: Вів 01 тра, 2018 10:41
Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
Очевидно, немец скупился на 221 евро и ему достаточно, а средний украинец судя по всему больше тратить не имеет чего.
Не знаю как в Германии, в Украине:
1. Молоко - те-же 23 грн, дешевле только по акциям или от производителей ниже среднего.
2. Рис за 24 грн - это самый дешевый. Нормальный (нешлифованный) - от 40 грн.
3.Картофель 9-10 более-менее.
4.Не знаю сколько в Украине стоит курятина, но уверен, что с немецкой это таки 2 большие разницы. И если из украинской удалить всю воду и рассол, то будет не дешевле немецкой.
5. Говядина в Украине 170-190 грн, какие 110? Вырезка те-же 350 что в Германии. Только странное дело, в Украине, кроме вырезки, обычно говядину надо очень долго варить/тушить, чтобы она не была как подошва кирзового сапога. попадается нормальная очень редко.
Додано: Вів 01 тра, 2018 10:52
"ЖурналистЫ сравнили...." - так над этими строчками трудилось еще И НЕСКОЛЬКОЖУРНАЛИСТОВ !!! мега крутая аналитическая статья )))))))))))
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:08
На самом деле не все так радужно. У среднестатистического работяги в Германии з/п будет около 3500 gross и после налогов и всяких удержаний останется около 2000. 3000 net - это довольно хорошая зарплата. Ну и расходы на жилье будут в разы больше, чем в Украине. На еду и айфоны останется около 1000.
Но все равно, конечно, лучше, чем в Украине.
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:44
Дело в том, что немцы реально ощущают, куда уходит эта разница между до и после подоходного налога. Украинцы мало того, что не ощущают, так ещё и доплачивают за это же.
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