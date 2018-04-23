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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:45

  tigr-uu написав:Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро,
средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
вы мне напомнили про байки начала 90х про ЗП в Америке $10тыс. Какие 5-6 евро, вы с дуба рухнули? У большинства немцев гросс 3тыс евро, нетто 2. У молодеди 1500 на руки, потому цена аренды стимулирует создать пару, на 3000 минус аренда вдвоем еще более-менее.. Я вижу тут рожевокуляров насчет хорошо там, где нас нет не меньше, чем рожокуляров, не выезжающих за пределы киевский пригородов))
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:58

Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили".
Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься.
Был в Западной Германии в конце прошлого лета...
Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:05

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

  rjkz написав:немец скупился на 221 евро и ему достаточно, а средний украинец судя по всему больше тратить не имеет чего.
Вот ключевой момент. Сколько там у нас средняя зп по стране? на minfin.ua написано 7828 грн. в феврале, это до налогов, после - где-то 6300 на руки. ~45% зп на продукты. А если усугубить? Ведь в расчет средней зп дети не включены, они не трудоспособные, а вот в подсчет, сколько тратит средний украинец - скорей всего, вошли. Если для расчета взять семью папа+мама+ребенок, то средний доход домохозяйства ~420 евро, а расход на еду (если питаться тоже средне) - порядка 300 евро (пост выше подтверждает эту сумму). Если детей больше одного - среднего дохода домохозяйства хватит лишь на среднее питание, на остальные обязательные (!) статьи расходов (здоровье, образование, одежда, транспорт, коммунальные услуги и т.д.) - денег нет.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:21

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

интересно купил бы немец нашу курятину с молочкой =)))
а то цены сравнили а про качество забыли.
это как мне рассказывали байку про электросчетчик германский. привезли его оттуда и поставили у нас. все официально. а он гад не считает. свет горит а он не крутит счетчик. долго мудохались из облэнерго пока им не доперло что в счетчике стоит механизм смотрящий на качество электроэнергии. и если оно отклонялось то счетчик переставал считать. наши кулибины выпаяли механизм и все стало на круги своя - учет гавняной электроэнергии возобновился.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:27

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Среднестатистический немец тратит на еду 221 евро (7 тыс. грн) в месяц, украинец – 2,8 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на numbeo.

Господи, как же хорошо жить в Украине, и как тяжело в Германии.
Видимо нужно готовиться к толпам немецких мигрантов...
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