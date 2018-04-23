Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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tigr-uu написав:Средняя зарплата в Германии на производстве за 160часов в месяц 5000-6000 евро, средняя в Украине за 180-190 часов 150-300 евро. Вопрос закрыт.
вы мне напомнили про байки начала 90х про ЗП в Америке $10тыс. Какие 5-6 евро, вы с дуба рухнули? У большинства немцев гросс 3тыс евро, нетто 2. У молодеди 1500 на руки, потому цена аренды стимулирует создать пару, на 3000 минус аренда вдвоем еще более-менее.. Я вижу тут рожевокуляров насчет хорошо там, где нас нет не меньше, чем рожокуляров, не выезжающих за пределы киевский пригородов))
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Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили". Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься. Был в Западной Германии в конце прошлого лета... Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:27, всього редагувалось 4 разів.
rjkz написав:немец скупился на 221 евро и ему достаточно, а средний украинец судя по всему больше тратить не имеет чего.
Вот ключевой момент. Сколько там у нас средняя зп по стране? на minfin.ua написано 7828 грн. в феврале, это до налогов, после - где-то 6300 на руки. ~45% зп на продукты. А если усугубить? Ведь в расчет средней зп дети не включены, они не трудоспособные, а вот в подсчет, сколько тратит средний украинец - скорей всего, вошли. Если для расчета взять семью папа+мама+ребенок, то средний доход домохозяйства ~420 евро, а расход на еду (если питаться тоже средне) - порядка 300 евро (пост выше подтверждает эту сумму). Если детей больше одного - среднего дохода домохозяйства хватит лишь на среднее питание, на остальные обязательные (!) статьи расходов (здоровье, образование, одежда, транспорт, коммунальные услуги и т.д.) - денег нет.
интересно купил бы немец нашу курятину с молочкой =))) а то цены сравнили а про качество забыли. это как мне рассказывали байку про электросчетчик германский. привезли его оттуда и поставили у нас. все официально. а он гад не считает. свет горит а он не крутит счетчик. долго мудохались из облэнерго пока им не доперло что в счетчике стоит механизм смотрящий на качество электроэнергии. и если оно отклонялось то счетчик переставал считать. наши кулибины выпаяли механизм и все стало на круги своя - учет гавняной электроэнергии возобновился.