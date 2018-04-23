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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:13

А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:49

Смысл сравнивать людей с дойными коровами. В Германии если один из супругов не работает, необлагаемая налогом сумма удваивается 18000евро не облагается налогом. У нас виртуальные деньги приписывают и лишают помощи
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:57

  Moimir написав:720 евро/месяц прожиточный минимум для студента ( кстати в Украине не нашел суммы, на которую может ориентироваться студент- иностранец). Хватает на все- от аренды жилья до отдыха (дома не готовить), если готовить самому, то можно улучшить арендованное жилье


Да вчера вон студенты на гелике возле бесарабки Мустафе кнюпель набили. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Вовка-тренер написав:А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00

  DONALD написав:Всё уже давно сравнили. Numbeo уже много лет проводит аналитику цен, зарплат и прочего. Можно онлайн сравнить цены/зарплаты в любых крупных городах из большинства стран. В удобной валюте. По продуктам, ресторанам, спорту, кино, автомобилям, аренде жилья и пр. Он даже покупательскую способность считает.
И самое важное! Литр молока в наших магазинах это в 95% не литр, а 920, 870 или даже меньше миллилитров. Видел даже что один из производителей в качестве сильного конкурентного преимущества пишет на упаковке "Честный литр"!


Это на масле товарищ Веревский начал писать, после того как пиндосы на Олейне начали бутылку надувать, а литраж уменьшать.
Ratatui
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