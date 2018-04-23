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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:13
А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:49
Смысл сравнивать людей с дойными коровами. В Германии если один из супругов не работает, необлагаемая налогом сумма удваивается 18000евро не облагается налогом. У нас виртуальные деньги приписывают и лишают помощи
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:57
Да вчера вон студенты на гелике возле бесарабки Мустафе кнюпель набили.
Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00
Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00
Это на масле товарищ Веревский начал писать, после того как пиндосы на Олейне начали бутылку надувать, а литраж уменьшать.
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