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Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:13
А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
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Вовка-тренер
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Додано: Вів 01 тра, 2018 18:49
Смысл сравнивать людей с дойными коровами. В Германии если один из супругов не работает, необлагаемая налогом сумма удваивается 18000евро не облагается налогом. У нас виртуальные деньги приписывают и лишают помощи
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Moimir
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00
Вовка-тренер написав:А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят
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Faceless
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00
DONALD написав:
Всё уже давно сравнили. Numbeo уже много лет проводит аналитику цен, зарплат и прочего. Можно онлайн сравнить цены/зарплаты в любых крупных городах из большинства стран. В удобной валюте. По продуктам, ресторанам, спорту, кино, автомобилям, аренде жилья и пр. Он даже покупательскую способность считает.
И самое важное! Литр молока в наших магазинах это в 95% не литр, а 920, 870 или даже меньше миллилитров. Видел даже что один из производителей в качестве сильного конкурентного преимущества пишет на упаковке "Честный литр"!
Это на масле товарищ Веревский начал писать, после того как пиндосы на Олейне начали бутылку надувать, а литраж уменьшать.
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Ratatui
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01
Faceless написав:
По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят
Но раз люди получающие субсидии скрывают свои доходы и позволяют себе тратить на еду больше минимальной зарплаты, значит в статистику они не входят, ибо про них не знают сверху, иначе бы субсидии уже сто раз лишили и оштрафовали бы в придачу. Получается, что 80%+ на субсидиях за чертой бедности, плюс дети, плюс не трудоспособные, плюс безработные, которым субсидию не дают по тем или иным причинам, а кто остается-то? Кто этот самый украинец на которого опирается статистика и про которого написана данная статья? Или может журналист УНН про себя лично статью написал? : )
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Вовка-тренер
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:18
Вовка-тренер написав:
Но раз люди получающие субсидии скрывают свои доходы и позволяют себе тратить на еду больше минимальной зарплаты, значит в статистику они не входят, ибо про них не знают сверху, иначе бы субсидии уже сто раз лишили и оштрафовали бы в придачу. Получается, что 80%+ на субсидиях за чертой бедности, плюс дети, плюс не трудоспособные, плюс безработные, которым субсидию не дают по тем или иным причинам, а кто остается-то? Кто этот самый украинец на которого опирается статистика и про которого написана данная статья? Или может журналист УНН про себя лично статью написал? : )
Ещё есть масса пенсионеров, которым из-за лишних прописанных или по другим обстоятельствам субсидии не дают. Они тоже вынуждены выживать на 1500-1800 гривен в месяц, и уж никак 2800 на еду тратить не могут.
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ASDF
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:30
Сравнили не сравнимое в стиле Гройсмана.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:15
repulse1815 написав: antonivs3 написав:
вы мне напомнили про байки начала 90х про ЗП в Америке $10тыс. Какие 5-6 евро, вы с дуба рухнули? У большинства немцев гросс 3тыс евро, нетто 2. У молодеди 1500 на руки, потому цена аренды стимулирует создать пару, на 3000 минус аренда вдвоем еще более-менее.. Я вижу тут рожевокуляров насчет хорошо там, где нас нет не меньше, чем рожокуляров, не выезжающих за пределы киевский пригородов))
Вы каких работников имеете ввиду?? С какой квалификации? Уборщица на привате 12 евро в час , кассир в лидле и альди 16 евро в час , рабочии на бмв под 4000 евро , учитель от 4000 , воспитатель детского сада от 3000.... Аренда тоже везде разная и почему вообще аренда?? Многие живут в своем и это давно выплачено. Насчет налогов , то большие суммы возвращают в конце года после подачи декларации , так что брутто и нетто понятия растяжимые. У моей жены 13.5 зарплат в год и 35 рабочих дней оплачиваемого отпуска , ей платят отдельную приватную пенсионную страховку и премии, так как подсчитать среднюю зарплату чистыми??
А вы, что альфонс? Про жену пишите, а чего про себя не пишите? Или вы домохозяин?
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Ratatui
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:15
ruvex написав:
Сравнили не сравнимое в стиле Гройсмана.
+100500
И не только Гройсмана
Почему то вспомнил анекдот ...Семья покупает попугая, а он один в магазине остался. — Почему его не берут?
— Он в публичном доме жил.
— Покупаем!
Дома дочка сняла с клетки накидку.
Попугай:
— Смотрю у нас девочки новые!
Забегает жена.
Попугай:
— Ни х%я себе и мамочка поменялась!
На мат забегает отец.
Попугай:
— Опа, а клиенты то старые! Привет, Серега.
P.S. ну чего вы напали на человека, работа у журнашлюшек такая, кто платит, тот и журнашлюшку танцует.....понять и простить его надо
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Михалыч
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