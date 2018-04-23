RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:13

А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:49

Смысл сравнивать людей с дойными коровами. В Германии если один из супругов не работает, необлагаемая налогом сумма удваивается 18000евро не облагается налогом. У нас виртуальные деньги приписывают и лишают помощи
Moimir
 
Повідомлень: 483
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:57

  Moimir написав:720 евро/месяц прожиточный минимум для студента ( кстати в Украине не нашел суммы, на которую может ориентироваться студент- иностранец). Хватает на все- от аренды жилья до отдыха (дома не готовить), если готовить самому, то можно улучшить арендованное жилье


Да вчера вон студенты на гелике возле бесарабки Мустафе кнюпель набили. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5555
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Вовка-тренер написав:А про 80% населения сидящего на субсидиях все дружно забыли? Или они тоже по три тысячи на еду тратят втихаря? : )
По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20452
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4533 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:00

  DONALD написав:Всё уже давно сравнили. Numbeo уже много лет проводит аналитику цен, зарплат и прочего. Можно онлайн сравнить цены/зарплаты в любых крупных городах из большинства стран. В удобной валюте. По продуктам, ресторанам, спорту, кино, автомобилям, аренде жилья и пр. Он даже покупательскую способность считает.
И самое важное! Литр молока в наших магазинах это в 95% не литр, а 920, 870 или даже меньше миллилитров. Видел даже что один из производителей в качестве сильного конкурентного преимущества пишет на упаковке "Честный литр"!


Это на масле товарищ Веревский начал писать, после того как пиндосы на Олейне начали бутылку надувать, а литраж уменьшать.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5555
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01

  Faceless написав:По факту одно другому не мешает, многие и субсидию получают и куда поболее 3к на еду тратят

Но раз люди получающие субсидии скрывают свои доходы и позволяют себе тратить на еду больше минимальной зарплаты, значит в статистику они не входят, ибо про них не знают сверху, иначе бы субсидии уже сто раз лишили и оштрафовали бы в придачу. Получается, что 80%+ на субсидиях за чертой бедности, плюс дети, плюс не трудоспособные, плюс безработные, которым субсидию не дают по тем или иным причинам, а кто остается-то? Кто этот самый украинец на которого опирается статистика и про которого написана данная статья? Или может журналист УНН про себя лично статью написал? : )
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:18

  Вовка-тренер написав: Но раз люди получающие субсидии скрывают свои доходы и позволяют себе тратить на еду больше минимальной зарплаты, значит в статистику они не входят, ибо про них не знают сверху, иначе бы субсидии уже сто раз лишили и оштрафовали бы в придачу. Получается, что 80%+ на субсидиях за чертой бедности, плюс дети, плюс не трудоспособные, плюс безработные, которым субсидию не дают по тем или иным причинам, а кто остается-то? Кто этот самый украинец на которого опирается статистика и про которого написана данная статья? Или может журналист УНН про себя лично статью написал? : )

Ещё есть масса пенсионеров, которым из-за лишних прописанных или по другим обстоятельствам субсидии не дают. Они тоже вынуждены выживать на 1500-1800 гривен в месяц, и уж никак 2800 на еду тратить не могут.
ASDF
 
Повідомлень: 215
З нами з: 22.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:30

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Сравнили не сравнимое в стиле Гройсмана.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6031
З нами з: 03.11.08
Подякував: 334 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:15

  repulse1815 написав:
  antonivs3 написав:вы мне напомнили про байки начала 90х про ЗП в Америке $10тыс. Какие 5-6 евро, вы с дуба рухнули? У большинства немцев гросс 3тыс евро, нетто 2. У молодеди 1500 на руки, потому цена аренды стимулирует создать пару, на 3000 минус аренда вдвоем еще более-менее.. Я вижу тут рожевокуляров насчет хорошо там, где нас нет не меньше, чем рожокуляров, не выезжающих за пределы киевский пригородов))

Вы каких работников имеете ввиду?? С какой квалификации? Уборщица на привате 12 евро в час , кассир в лидле и альди 16 евро в час , рабочии на бмв под 4000 евро , учитель от 4000 , воспитатель детского сада от 3000.... Аренда тоже везде разная и почему вообще аренда?? Многие живут в своем и это давно выплачено. Насчет налогов , то большие суммы возвращают в конце года после подачи декларации , так что брутто и нетто понятия растяжимые. У моей жены 13.5 зарплат в год и 35 рабочих дней оплачиваемого отпуска , ей платят отдельную приватную пенсионную страховку и премии, так как подсчитать среднюю зарплату чистыми??


А вы, что альфонс? Про жену пишите, а чего про себя не пишите? Или вы домохозяин? :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5555
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:15

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

  ruvex написав:Сравнили не сравнимое в стиле Гройсмана.


+100500

И не только Гройсмана :)

Почему то вспомнил анекдот ...

Семья покупает попугая, а он один в магазине остался. — Почему его не берут?

— Он в публичном доме жил.

— Покупаем!

Дома дочка сняла с клетки накидку.

Попугай:

— Смотрю у нас девочки новые!

Забегает жена.

Попугай:

— Ни х%я себе и мамочка поменялась!

На мат забегает отец.

Попугай:

— Опа, а клиенты то старые! Привет, Серега.

P.S. ну чего вы напали на человека, работа у журнашлюшек такая, кто платит, тот и журнашлюшку танцует.....понять и простить его надо :mrgreen:
Михалыч
 
Повідомлень: 903
З нами з: 01.03.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
R2 » Вів 01 тра, 2018 16:35
4 176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 21:57
mister-svet
Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо
R2 » Пон 23 кві, 2018 18:53
9 418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 11:47
phantom_systems
Ціни на автогаз стрімко зростають
R2 » Чет 26 кві, 2018 22:20
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 22:20
acidw1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.