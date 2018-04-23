предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:26
Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
Додано: Сер 02 тра, 2018 00:01
Похоже многим нечего было продать-Как вам темпы покращень? "по состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах ПФУ пребывало 8790,7 тыс. человек, получающих пенсию по возрасту. " ..."Напомним, что пенсионная реформа в Украине вступила в силу осенью 2017 года. Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили почти 10 млн пенсионеров"
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