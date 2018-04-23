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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:26

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 00:01

  Pegasmaster написав:предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду. всё ж так плохо. ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!

Похоже многим нечего было продать-Как вам темпы покращень? "по состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах ПФУ пребывало 8790,7 тыс. человек, получающих пенсию по возрасту. " ..."Напомним, что пенсионная реформа в Украине вступила в силу осенью 2017 года. Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили почти 10 млн пенсионеров"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 06:30

  kentavr написав:
  antey1969 написав:Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили". Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься. Был в Западной Германии в конце прошлого лета... Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка

просто хлеб и гречка это нищебродские продукты, от которых ни пользы и надеюсь ни вреда-нужно только живота напхать...

Вы в школе плохо учились, видимо. Польза в этих продуктах для организма есть и ничего нищебродского, если понты откинуть дешевые, в них нет. Поэтому и стоят дорого.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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