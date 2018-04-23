предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:26
Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
Додано: Сер 02 тра, 2018 00:01
Похоже многим нечего было продать-Как вам темпы покращень? "по состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах ПФУ пребывало 8790,7 тыс. человек, получающих пенсию по возрасту. " ..."Напомним, что пенсионная реформа в Украине вступила в силу осенью 2017 года. Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили почти 10 млн пенсионеров"
Додано: Сер 02 тра, 2018 06:30
Вы в школе плохо учились, видимо. Польза в этих продуктах для организма есть и ничего нищебродского, если понты откинуть дешевые, в них нет. Поэтому и стоят дорого.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:53
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей. Но это все вредно, берите гречку и хлеб, они очень полезны. У меня жена, например, на гречке периодически пытается похудеть - впрочем, безуспешно: на третий день тошнит
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:52
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:13
Не все цены соответствуют реальным. Я покупаю 2,5 кг. картофеля за 1,5 евро. Кило ковядины за 7 евро кг. Остальные продукты тоже ниже, чем написаны в статье. Может это цены в замлях где зарплаты самые высокие в Германии, к примеру в Баварии. Я говорил про цены в NRW.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:14
Дело безнадёжное пытаться похудеть на зерновых кашах, к тому же периодически. Любая крупа больше 300ккал/100г. На фруктах и овощах куда реальнее. Также на хорошем мясе, где нет углеводов и почти нет жиров. Но зачем так тратиться, ведь можно набить живот хлебом-кашей-макаронами...
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