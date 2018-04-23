Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

antey1969 написав:

Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили". Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься. Был в Западной Германии в конце прошлого лета... Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка