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Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:26
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
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Pegasmaster
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Додано: Сер 02 тра, 2018 00:01
Pegasmaster написав:
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду. всё ж так плохо. ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
Похоже многим нечего было продать-Как вам темпы покращень? "по состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах ПФУ пребывало 8790,7 тыс. человек, получающих пенсию по возрасту. " ..."Напомним, что пенсионная реформа в Украине вступила в силу осенью 2017 года. Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили почти 10 млн пенсионеров"
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Moimir
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Додано: Сер 02 тра, 2018 06:30
kentavr написав: antey1969 написав:
Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили". Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься. Был в Западной Германии в конце прошлого лета... Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка
просто хлеб и гречка это нищебродские продукты, от которых ни пользы и надеюсь ни вреда-нужно только живота напхать...
Вы в школе плохо учились, видимо. Польза в этих продуктах для организма есть и ничего нищебродского, если понты откинуть дешевые, в них нет. Поэтому и стоят дорого.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Сер 02 тра, 2018 08:53
Pegasmaster написав:
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей. Но это все вредно, берите гречку и хлеб, они очень полезны. У меня жена, например, на гречке периодически пытается похудеть - впрочем, безуспешно: на третий день тошнит
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:52
Ratatui написав:
А вы, что альфонс? Про жену пишите, а чего про себя не пишите? Или вы домохозяин?
При чем тут Альфонс? У меня 12 зарплат и все одинаковые , со мной проще.
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repulse1815
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:13
Не все цены соответствуют реальным. Я покупаю 2,5 кг. картофеля за 1,5 евро. Кило ковядины за 7 евро кг. Остальные продукты тоже ниже, чем написаны в статье. Может это цены в замлях где зарплаты самые высокие в Германии, к примеру в Баварии. Я говорил про цены в NRW.
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link654
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:14
sequence написав: Pegasmaster написав:
предлагаю возмущенным продать свои компы, ноуты и смарты, с которых вы пишете гневные комменты, и потратить на еду.
всё ж так плохо.
ну а реально, семье из 3-х человек на 8400 грн на питание тяжело? ну что за бред!
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей. Но это все вредно, берите гречку и хлеб, они очень полезны. У меня жена, например, на гречке периодически пытается похудеть - впрочем, безуспешно: на третий день тошнит
Дело безнадёжное пытаться похудеть на зерновых кашах, к тому же периодически. Любая крупа больше 300ккал/100г. На фруктах и овощах куда реальнее. Также на хорошем мясе, где нет углеводов и почти нет жиров. Но зачем так тратиться, ведь можно набить живот хлебом-кашей-макаронами...
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phantom_systems
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Додано: Сер 02 тра, 2018 19:48
repulse1815 написав: Ratatui написав:
А вы, что альфонс? Про жену пишите, а чего про себя не пишите? Или вы домохозяин?
При чем тут Альфонс? У меня 12 зарплат и все одинаковые , со мной проще.
Так напишите, что из ваших 12 в итоге получается. Какой у вас отпуск и так далее.
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Ratatui
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Додано: Сер 02 тра, 2018 19:50
SMOKE написав: kentavr написав: antey1969 написав:
Цены в Украине занизили, в Германии завысили, а потом "сравнили". Вот только разница в том, что немецкая семья из 3 человек на 663 евро питается полноценно, а у нас на 8400 по овощам, мясу и молочке не сильно разгонишься. Был в Западной Германии в конце прошлого лета... Молоко стоит столько же, масло и мясо в два раза дороже, колбасные изделия и ветчина дороже в 1.5-1.8 раза, рис дороже процентов на 30, спагетти из твердых сортов дешевле, чем у нас, сыр дороже примерно в 1.5-1.8 раза. Что стоит втрое от наших цен, так это хлеб и гречка
просто хлеб и гречка это нищебродские продукты, от которых ни пользы и надеюсь ни вреда-нужно только живота напхать...
Вы в школе плохо учились, видимо. Польза в этих продуктах для организма есть и ничего нищебродского, если понты откинуть дешевые, в них нет. Поэтому и стоят дорого.
В советской школе да : хлеб всему голова. Ну , а по жизни в древнем Риме придумали рабов хлебушком с водичкой кормить. Он хорошо разбухает в желудке и кажется, что сыт.
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Ratatui
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